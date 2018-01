La Navidad de los diputados: casi dos meses de vacaciones en el Pleno del Congreso

Las vacaciones de Navidad parecen no tener fin en el Congreso. Los diputados acudieron por última vez al Pleno a mediados de diciembre y, si no hay convocatorias extraordinarias motivadas por la actualidad política, la actividad en la Cámara no volverá a estar a pleno rendimiento hasta febrero. En total, y a falta de que la Mesa apruebe el calendario definitivo, serán casi ocho semanas de descanso, prácticamente dos meses.

Este particular calendario no lo fijan sus señorías, sino que está determinado incluso en la Constitución, cuyo artículo 73 establece que Congreso y Senado "se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio". Esa disposición está recogida también en el artículo 61 del Reglamento del Congreso y en el 69 de la normativa que regula el funcionamiento del Senado.

Los miembros del Congreso disfrutarán este año de algunos días extra de descanso –con permiso de las elecciones catalanas– con respecto al año pasado, ya que el último Pleno de 2016 se celebró el 22 de diciembre, mientras que en 2017 se adelantó al día 13, ya que la semana siguiente se celebraron los comicios del 21-D en Cataluña. La actividad se reanudó el invierno pasado el 31 de enero, algo inusual, pues las primeras semanas de cada mes no suele haber sesiones plenarias, que comienzan los martes a las 15.00 horas y concluyen el jueves.

Diputación Permantene y plenos extraordinarios

Durante el parón navideño, la Diputación Permanente, que esta legislatura tiene 65 miembros –25 del PP, 15 del PSOE, 12 de Unidos Podemos, 6 de Cs, 2 de ERC y sendos diputados de PDeCAT, PNV, EH Bildu, Compromís y UPN–, vela por los poderes de la Cámara. Fuentes parlamentarias indican a 20minutos que podría reunirse a finales de enero. Además, tiene la capacidad de pedir un Pleno extraordinario, como también pueden hacer el Gobierno o la mayoría absoluta de los diputados.

Aunque por ahora no está prevista una sesión de estas características, según apuntan estas mismas fuentes, no sería insólito. El pasado verano, por ejemplo, la oposición –con el voto en contra del PP y la abstención de Cs y UPN– obligó al presidente Rajoy a comparecer ante el Pleno el 30 de agosto para dar explicaciones por el caso Gürtel y la presunta financiación ilegal del PP. Cinco ministros también se vieron forzados a acudir al Congreso durante las vacaciones. Hubo además un Pleno extraordinario el 11 y 12 de julio para debatir y aprobar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto para las cuentas de 2018.

En la Navidad de 2016, en cambio, no prosperó la idea de celebrar un Pleno extraordinario sobre el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, algo que inicialmente solicitaron el PSOE –que solicitó la comparecencia de la ministra Cospedal– y Unidos Podemos, ERC y Compromís –que reclamaban que fuera Rajoy quien acudiera a la Cámara– y de lo que, finalmente, desistieron por respeto a las familias tras comparecer Cospedal en comisión.

La actividad de las comisiones

A falta de que funcione el Pleno, hay algunas comisiones que sí mantienen cierto grado de actividad durante el periodo vacaciones. Este pasado miércoles, por ejemplo, se reunieron la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y el grupo de trabajo sobre RTVE, y la semana pasada se citaron la comisión de investigación sobre la crisis financiera y la subcomisión para la definición de una Estrategia Nacional de Justicia.

Además, está previsto que se habiliten días para que trabaje la comisión de evaluación del modelo autonómico, impulsada por el PSOE, donde están citados a comparecer –en principio el 10 de enero– los tres "padres" de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miquel Roca, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Igualmente, está contemplado que durante el primer mes del año asistan a este órgano –donde, por ahora, solo han aceptado sentarse PP, PSOE y Cs– representantes de instituciones como el Consejo de Estado, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el INE o el CIS, expresidentes autonómicos y exministros de Administraciones Públicas e incluso historiadores.

Una vez se reanude la actividad en el Pleno, los diputados tendrán que abordar cuestiones pendientes como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el Gobierno, ante su falta de apoyos parlamentarios, ni siquiera ha llevado aún a la Cámara, en contra de lo que establece el artículo 134.3 de la Constitución, que le obliga a hacerlo "al menos tres meses antes" de que expiren las anteriores cuentas.

Este largo descanso parlamentario durante la época navideña se suma al parón de verano del que también disfrutan miembros del Congreso, pues los meses de julio y agosto son inhábiles y la actividad parlamenaria queda, al igual que sucede estas semanas, reducida a su mínima expresión, centrada en la Diputación Permanente y algunas de las comisiones.