Polémica entre la Asociación de Examinadores de Tráfico y la DGT sobre el balance de la huelga

La Asociación de Examinadores de tráfico (ASEXTRA) ha contestado con contundencia y enfado al comunicado de la Dirección General de Tráfico en el que explica, entre otras cosas, que 219.000 exámenes prácticos han sido aplazados tras los seis meses de huelga del colectivo.

La carta comienza así: "Los funcionarios que trabajamos en el organismo de Tráfico no salimos de nuestro asombro al leer el comunicado de prensa emitido hoy por la DGT, que resulta más propio del Día de los Inocentes que es mañana, que de hoy, un 27 de diciembre. ¿Cómo es posible tal cantidad de mentiras e inexactitudes en una nota de prensa, suponemos con el beneplácito de su máximo dirigente, el señor Serrano, ya que al fin y al cabo, es el que lo dirige?".

Califican el comunicado de "sarta inexplicable de falsedades de un organismo público, que antaño tenía cierta credibilidad por las altas responsabilidades que tiene encomendadas, aunque ahora se ha convertido en un organismo de ciencia ficción, en el que nada es lo que parece y en el que debajo de las alfombras se acumula mucho polvo y desechos, y por lo que parece, no hay nadie dispuesto a limpiar".

En primer lugar, hacen referencia a los 796 examinadores que dice la DGT que hay en plantilla. Sin embargo, según datos de ASEXTRA "se han jubilado este año 2017 o cambiado de puesto 46 examinadores, por lo que la plantilla del colectivo examinador no pasa de 749, y de ellos, calculamos que más de un 10% están de baja médica o realizando trabajos de oficina".

También critican la creación de los funcionarios itinerantes y de la falta de coordinación de los jefes provinciales: "También se comenta de lo "milagroso" que va a suponer la "creación" de los funcionarios itinerantes, por cierto, figura que existe desde hace muchos años en la DGT. No se tiene en cuenta que hay algo que no cambia, la ancestral descoordinación de los jefes provinciales de Tráfico, auténticos dueños de su propio cortijo sin que nadie en Madrid ponga orden. Tenemos el caso de Toledo que puede ilustrar el caos existente, con un nuevo examinador itinerante de zona o autonómico y que está permanentemente examinando en esa provincia mientras otro de la misma plantilla hace trabajos de oficina. ¿Acaso le importa al jefe provincial de Toledo las dificultades que están pasando provincias como Ciudad Real o Cuenca dentro de su autonomía? ¿Vigila alguien en Madrid que no se produzcan estas disfunciones que afectan tan gravemente al servicio?".

La crítica también llega a la información sobre la promoción interna: "aunque el comunicado está lleno de auténticas barbaridades, la mayor de todas es decir que el 97% de los examinadores actuales va a realizar la promoción interna con respeto a la convocatoria de 435 plazas. ¿Cómo se puede decir esta bestialidad y seguir en el cargo Sr. Serrano? Decirle, por si no lo sabe, que más del 40% de la plantilla de examinadores en la actualidad ya está en el subgrupo más alto de esta plaza de examinador y del resto, más de un 10% ha declinado participar en la promoción.

Y se vuelve a mentir Sr. Serrano, sí, mentir diciendo que de promocionar los funcionarios del C2, pasarán a tener un aumento de pensión anual de 5.107,27 euros. Decía Göbbels que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y suponemos que es lo que pretende Sr. Director con este asunto de la jubilación. Lo que se afirma en el comunicado sólo se produciría de cotizar 35 años en C1, algo que es imposible en el 100% de los casos que van a presentarse a la promoción. ¿Pero Sr. Director, sabe usted de lo que está hablando? Por si no lo sabe Sr. Serrano, un examinador que se jubile hoy en el subgrupo C1 por clases pasivas con 35 años de servicio de cotización cobraría al mes 1.260 euros al mes. Ésa es la realidad y todo lo demás es mentir y manipular".

Finalmente, concluyen de la siguiente forma: "ASEXTRA pide una vez más un mínimo rigor a los dirigentes de Tráfico al dictar notas informativas que no tienen ninguna base ni se sustentan con datos, porque es una vergüenza lo que se lee en ellas y solo consiguen incendiar aún más si cabe a todo el colectivo examinador que no puede soportar más mentiras e ignominias, y lo único que pueden provocar son más movilizaciones".