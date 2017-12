PNV insiste en que no tiene "nada que decir o hacer" sobre PGE hasta que PP "no cambie su actitud" en Cataluña

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha insistido en que no tiene "nada que decir o hacer" sobre Presupuestos Generales del Estado hasta que PP "no cambie su actitud" en Cataluña, y no solo dejando de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Además, ha emplazado a los "dos bloques" de Cataluña a que se "interrelacionen y se pongan de acuerdo en una solución" que pase por que los catalanes "se expresen".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bildarratz cree que el 155 decaerá en cuanto se conforme el Gobierno de Cataluña y ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no solo se han prorrogado por la aplicación de este artículo de la Constitución en Cataluña, sino por la actitud con la que el Gobierno del PP "afronta la política" catalana.

"El 155 es una muestra, pero vamos a ver cómo se conforma el Gobierno en Cataluña porque en el Senado se aprobó que, una vez que se conforme el nuevo Gobierno, ya el 155 decae, lo que no quiere decir que la actitud del PP, del PSOE y de Ciudadanos decaiga en su relación con Cataluña", ha dicho.

A su juicio, hay que ver "cómo evolucionan" porque, para que el PNV pueda llegar a acuerdos presupuestarios con el PP, "la ciudadanía vasca nos tiene que entender". "Y, en estos momentos, con la intervención y la actitud que está teniendo el PP, sumada a la del PSOE y Ciudadanos en Cataluña, sería incomprensible", ha destacado.

Por ello, ha señalado que habrá que esperar a la evolución de las situaciones y a cómo se conforma el Govern porque "todavía hay muchas incógnitas", como "qué van a hacer Puigdemont y los otros cuatro consejeros que están en Bruselas", si van a tomar posesión de sus escaños, "cómo se van a votar, si van a venir y si una vez se constituya el Parlament van a estar en sus escaños a la hora de conformar Gobierno". "Hay una serie de incógnitas que hace que todavía tengamos que estar viendo qué es lo que ocurre", ha indicado.

Jokin Bildarratz cree que los populares "siempre van a intentar presionar y, de una manera u otra, meter alguna puya". "Pero nuestro mensaje es muy claro. En tanto en cuanto no cambie la actitud respecto a la situación catalana, nosotros no tenemos nada que decir o hacer", ha subrayado.

En su opinión, en Cataluña hay que practicar el diálogo y ha acusado a "los partidos del 155, es decir, al PP, el PSOE y Ciudadanos, de cerrar los ojos y ponerse una venda y de no entender que, si más de dos millones de personas el 1 de octubre fueron a votar o intentar votar en un referéndum, es porque hay una voluntad de ir en una dirección".

"Y las elecciones del 21 de diciembre han confirmado esta situación. Pueden verlo como quieran, pero en tanto en cuanto no acepten cuál es la realidad, poco podrán hacer", ha añadido.

Para el portavoz del Grupo Vasco en el Cámara alta, "hay que hacer un esfuerzo para ver cuál es la situación, muy compleja, muy plural y muy diversa, en la que no hay más línea que el diálogo, pero con ambición de negociar para tener un acuerdo, y para que, de una manera u otra, la ciudadanía catalana lo exprese porque así se ha entendido".

"Tenemos dos bloques que prácticamente están en la misma situación que en la que estaban antes del 21-D, con algunos movimientos internos dentro de la cada bloque, y esos dos bloques, de una manera u otra, se tienen que interrelacionar y ponerse de acuerdo con una solución", ha indicado.

A su entender, "hay un problema político y a problemas políticos, hay que buscar soluciones políticas, no judiciales". "Hay gente en la cárcel por defender un programa que dos millones de personas han refrendado el 21 de diciembre", ha criticado.

CIUDADANOS

El dirigente jeltzale cree que el PP "tiene mucho miedo" ante los resultados en Cataluña por Ciudadanos y el efecto que pueda tener en las próximas elecciones generales, aunque habrá que ver "primero en las municipales a ver cómo van". No obstante, ha dicho que tampoco tienen vinculación directa las autonómicas catalanas con otros comicios, pero "siempre hay un hilo que conduce con miedo al contagio de cara al PP".

"No hace mucho Ciudadanos eran tres parlamentarios, pasaron a nueve y ahora son 36 (en Cataluña). Eso algo quiere decir y, evidentamente, Ciudadanos, que creció y se lo inventaron para poder parar a Podemos, ahora les está generando un problema porque a quien ha parado ha sido al PP en Cataluña, al menos", ha añadido.

El portavoz del PNV en el Senado ha recordado que el Partido Popular "lleva ya años con esa ambición recentralizadora porque, dirán lo que quieran", pero en Euskadi "se ve todos los días". "Es verdad que Ciudadanos asusta, sobre todo a nosotros porque ha ido en contra de conceptos importantes como el Concierto y el Cupo, pero el PP lleva años en la lisma línea de recentralización", ha indicado.

Por ello, considera que Cs ha encontrado los "puntos débiles" de los populares "y los está intentando explotar". "Podemos hablar de corrupción o de otro tipo de cuestiones. Y de cara a Cataluña, Ciudadanos se ha servido de que ellos no han gestionado prácticamente ninguna institución, con lo que no tiene ese desgaste y sí lo tiene el PP. El grupo popular se ha desgastado, no ha conseguido llevarse 'los honores' del 155 y ha sufrido el desgaste del 1 de octubre, etc, y Ciudadanos se ha quedado con el resto", ha señalado.

A su juicio, "no va a ser fácil de cara al Estado que vaya en la misma línea, pero, evidentemente, al grupo popular esto sí le va a preocupar". "Y a nosotros también nos preocupa que ese efecto contagio de Ciudadanos todavía endurezca mas, si cabe, la política del grupo popular", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.