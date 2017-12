En libertad los dos ediles de la CUP de Reus detenidos por incitar al odio

Los dos concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana detenidos el pasado miércoles, han quedado en libertad este jueves tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Reus.

Imágenes 1 Foto

Los ediles fueron puestos a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Reus a las 9.00 horas, investigados por un supuesto delito de odio contra la Policía y tras negarse a comparecer ante la autoridad judicial en dos ocasiones.

En la comparecencia, los dos concejales han optado por acogerse a su derecho a no declarar a preguntas de ninguna de las partes, y han sido informados de su situación en el procedimiento, investigados por un delito de odio, y de los hechos concretos en los que se les considera implicados. Tras ello, la juez les ha dejado en libertad dado que la detención tenía como único objetivo su comparecencia en sede judicial.

Los ediles no se rinden

La concejal de la CUP en Reus, Marta Llorens, ha agradecido este jueves el apoyo del centenar de personas que le han apoyado a ella y al también concejal 'cupaire' Oriol Ciurana durante su detención: "Nos mantendremos en pie para seguir luchando".Nos mantendremos en pie para seguir luchando"

"Nos tenéis aquí, dignas y valientes, sobre todo porque hemos estado todas juntas porque entre todas lo podemos todo", ha manifestado. Precisamente es el trabajo conjunto -ha añadido- lo que "hará continuar la lucha" independentista. "Seguimos, seguiremos, no desfallezcamos ni vosotras ni nosotras", ha pedido Llorens, que también ha explicado que ambos han escuchado el apoyo de los concentrados ante el juzgado durante su detención.

Llorens y Ciurana han salido puño en alto de los juzgados, aclamados entre gritos de "No estáis solas" y "1 de octubre, no olvidamos". Tras veinte horas detenidos y haber pasado la noche en los calabozos de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la ciudad, los dos concejales, con pose tranquila, han aplaudido a la multitud y han agradecido su apoyo.

Ciurana ha expresado su "enojo por ver que la justicia es unidireccional y que la incitación al odio solo existe hacia una parte". Así, ha indicado que "no reconocemos a un juzgado que nos cita por haber ido con las manos en alto, manifestarnos en la calle y gritar consignas como libertad o votaremos", lo que "nos puede llevar a la cárcel".

Llorens, por su parte, ha manifestado que "lo hemos vivido con mucha dignidad y honestidad, porque no reconocemos este marco judicial que no tiene separación de poderes". También ha instado a "no normalizar" casos como "profesores o gente que canta villancicos investigada"

Solidaridad y apoyo

Más de un centenar de personas, entre ellas el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), se han concentrado esta mañana ante los juzgados de Reus para manifestar su solidaridad y apoyar a los dos ediles de la CUP detenidos.

Desde las 8.30 horas, los concentrados han proferido eslóganes como "Libertad" y "No estáis solos", y portaban pancartas con lemas como "No queremos justicia politizada", para apoyar a los dos concejales detenidos, Marta Llorens y Oriol Ciurana, quienes han llegado en una furgoneta de los Mossos d'Esquadra poco antes de las 9.00 horas, cuando han pasado a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Reus.

Los manifestantes portaban pancartas con esloganes como: "No estáis solos"En medio de carteles, banderas estelades y un gran número de cámaras de televisión y de periodistas, los concentrados han manifestado su intención de permanecer a las puertas de los juzgados reusenses hasta que finalice la declaración de los ediles, que seguramente solo responderán a las preguntas de sus abogados defensores.

Cerca de un millar de personas apoyaron anoche en la Plaça del Mercadal a los dos concejales de la CUP de Reus detenidos este pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra por orden del Juzgado número 2 de Reus e investigados por un delito de incitación al odio denunciado por la Policía Nacional (CNP).

La detención se produjo para obligarles a comparecer ante la jueza que instruye esta causa, en la que también constan como investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDCAT), seis concejales, cuatro bomberos y dos trabajadores de un gimnasio.

Consulta aquí más noticias de Tarragona.