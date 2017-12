El 10% de las 8.526 solicitudes presentadas a las oposiciones de la CAIB han sido excluidas provisionalmente

Según ha explicado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, a partir de este miércoles se abre el plazo para enmendar los errores cometidos durante el proceso de inscripción que se alargará los próximos diez días.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) ya están publicadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos de forma provisional.

La mayoría de las 813 exclusiones, un 57 por ciento, se ha debido a que los aspirantes no han presentado el título acreditativo del nivel de lengua catalana.

Otro 10 por ciento por no haber firmado la solicitud, un 5 por ciento por haber presentado una solicitud para turnos incompatibles y un 4 por ciento no han presentado el certificado de pago de la tasa de inscripción, o han pagado una cantidad no pertinente.

Una vez agotado el plazo y se revisen las alegaciones presentadas, se procederá a la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

La Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) ha recibido más de 8.500 solicitudes para el proceso de oposiciones, que pone en liza 293 plazas de funcionario de carrera correspondientes a los cuerpos generales, dentro de una oferta que en total llega hasta 395 plazas para servicios generales.

Del total de la Oferta pública de 395 plazas a los Servicios Generales de la CAIB, 242 son de turno libre y 153 por promoción interna.

Entre los meses de marzo y mayo de 2018, los aspirantes admitidos celebrarán los primeros ejercicios de las pruebas selectivas para los diversos cuerpos. Tras el período de exámenes, y adjudicadas las plazas, la toma de posesión de los nuevos funcionarios está prevista para el mes de diciembre de 2018.

