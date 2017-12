CaixaBank dona 40.000 euros a Cruz Roja CyL para llevar juguetes y artículos a 1.500 menores en riesgo

El presidente regional de Cruz Roja, José Varela Rodríguez, y el director del Centro de Instituciones de CaixaBank en Castilla y León - Asturias, Alberto Navarro, han presentado este miércoles est campaña que pretende

que los menores y familias de los proyectos específicos de Cruz Roja Castilla y León, puedan adquirir juguetes "y evitar así la estigmatización".

Las familias podrán utilizar las tarjetas en jugueterías y establecimientos afines, y podrán adquirir no solo juguetes, sino otros artículos infantiles relacionados con el ocio y el deporte.

Una vez finalizada esta campaña, las tarjetas podrán ser utilizadas por Cruz Roja para que estas u otras familias puedan acceder a productos de primera necesidad (alimentos, medicación, higiene,*).

Las tarjetas se destinarán a familias que están inmersas en un proceso de acompañamiento desde los diferentes programas y proyectos de Cruz Roja, se priorizarán los casos con mayor necesidad, teniendo en cuenta el número de menores, los ingresos y gastos familiares.

Cruz Roja Juventud lleva desde el año 1992 realizando campañas de sensibilización sobre el uso de los juguetes, en el marco del proyecto Juguetes para Educar.

La situación de la población más vulnerable atendida por Cruz Roja se refleja en los datos de los boletines e informes que se publican periódicamente por la institución y que revela que un 35 por ciento de la población atendida por Cruz Roja sufre una tasa de privación material severa que se traduce en carencias como no poder poner la calefacción en invierno, no poder comer alimentos con proteínas, al menos 3 veces por semana, o no poder hacer frente a gastos imprevistos.

