Ciudadanos muestra su "satisfacción" con la licitación del proyecto de Pasarela de Los Lírios

En nota de prensa, se ha referido al hecho de que la Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del proyecto, "una de las condiciones de Ciudadanos para sentarse a negociar los Presupuestos, además de una enmienda introducida por los naranjas a las cuentas de 2017".

"Era una de las infraestructuras prioritarias para Ciudadanos", ha recordado el Portavoz Municipal, Julián San Martín, "por eso la pusimos encima de la mesa de negociación con el PP y condicionamos nuestro apoyo a los Presupuestos".

Para Ciudadanos, la licitación del proyecto de la pasarela era una deuda pendiente con los vecinos cuyo principal objetivo era garantizar la seguridad en el acceso, pero también, conectar Logroño con sus barrios.

"De hecho, incluimos en los Presupuestos la posibilidad de que 2018 se iniciaran los trabajos de construcción de la pasarela para que estuviera lista en 2019", ha afirmado San Martín, "somos más ambiciosos que el equipo de gobierno que retrasa el comienzo de las obras a ese mismo año. Estamos convencidos que, si quieren, pueden".

"Esta es la manera de trabajar de Ciudadanos, negociando y exigiendo al equipo de gobierno, esta es la manera de hacer una oposición constructiva y útil, el No por el No, no sirve de nada a los logroñeses", ha indicado el portavoz naranja.

