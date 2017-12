La sentencia de Nóos, el 'caso Cursach' o los cambios en el Govern, lo más destacado de 2017 en Baleares

La histórica sentencia del 'caso Nóos', la instrucción y el levantamiento del secreto sobre el 'caso Cursach' o los cambios en el Govern han sido algunos de los temas más destacados del año 2017.

Al finalizar el año, Europa Press ha seleccionado las noticias más relevantes del 2017 en Baleares, entre las que también figuran la plaga de 'Xylella fastidiosa', la 'turismofobia' o los éxitos deportivos del tenista mallorquín Rafa Nadal.

SENTENCIA DEL CASO NÓOS

En febrero de 2017 se publicó la sentencia del 'caso Nóos', una pieza del Palma Arena en la que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, quedó absuelta. Su marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel. Precisamente, a finales de año el juez instructor del caso, José Castro, se despedía del Juzgado por su jubilación forzosa al cumplir los 72 años.

LA MACROCAUSA DE LA POLÍCIA LOCAL Y EL 'CASO CURSACH'

También ha marcado la actualidad de 2017 el ya conocido como 'caso Cursach', dentro de la macrocausa que investiga la presunta trama de corrupción dentro de la Policía Local de Palma. A finales de febrero fueron detenidos el empresario Bartolomé Cursach y los directivos del Grupo, Bartolomé Sbert y Antonio Bergas. Cursach y Sbert fueron enviados a prisión acusados conjuntamente de 16 delitos.

En relación al caso ORA, otra pieza dentro de la macrocausa, en junio fueron detenidos, tal y como adelantó Europa Press, los padres y el hermano del diputado Álvaro Gijón, quien también había sido señalado por una testigo en la pieza 'Cursach'.

Aunque los familiares del diputado quedaron en libertad tras declarar ante el juez, finalmente Gijón abandonó el PP y pasó a ser diputado del Grupo Mixto y regidor no adscrito. Al mes siguiente, el juez Penalva elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al conservar el diputado su aforamiento. Más tarde el TSJIB rechazaría examinar la causa por quedar recursos pendientes.

En septiembre, se levantó el secreto de sumario de la mayor parte de la macrocausa de corrupción policial tras más de cuatro años de instrucción. En noviembre, Cursach fue llamado a declarar por segunda vez mientras en los exteriores del Juzgado se desarrollaba una manifestación contra el juez Penalva y el fiscal Subirán, convocada por el letrado Vicente 'Coco' Campaner.

CAMBIOS EN EL GOVERN

Durante el año se han producido dos crisis en el Govern que han terminado modificando la composición del Ejecutivo. La primera llegó a finales de marzo, por varios contratos 'a dedo' de cargos de MÉS per Mallorca al ex jefe de campaña del partido, Jaume Garau. El 31 de marzo dimitió la consellera Ruth Mateu -justo un año después de que lo hiciera su antecesora, Esperança Camps- y MÉS per Menorca salió del Ejecutivo.

Finalmente, Fanny Tur sustituyó a Mateu como nueva consellera de Cultura y se reorganizó el Govern con el traspaso de Transparencia a Presidencia.

En octubre la Fiscalía Anticorrupción se querelló por los contratos de MÉS, lo que culminó en la dimisión del gerente de la Agencia de Turismo Balear, Pere Muñoz. Un mes después, la hasta entonces directora general de Turismo, Pilar Carbonell, dimitió también tras ser imputada en el caso Cursach, acusada de trato de favor al empresario. Le sustituyó Antoni Sansó.

Por estos hechos la oposición pidió reiteradamente la dimisión del vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló. Finalmente, renunció en diciembre tras la polémica por aceptar como regalo un viaje a Punta Cana. Tras varios días de negociación entre los partidos del Pacte, la coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, acabó ocupando el cargo, tal y como pedía la formación ecosoberanista.

PLAGA DE 'XYLELLA'

Otro tema relevante en 2017 ha sido la plaga de 'Xylella fastidiosa' en Baleares, una bacteria que afecta a especies vegetales y que amenazaba con una forzosa tala masiva de árboles en las Islas. Finalmente, Bruselas dio el visto bueno en septiembre a aplicar el protocolo de contención en lugar del de erradicación.

EL CASO MINERVAL

Por otro lado, en abril fueron detenidos dos catedráticos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por una presunta estafa con la venta de un fármaco experimental, conocido como Minerval. Tras varios meses de instrucción el juez archivó la causa en septiembre al considerar que no hubo estafa, pero en noviembre la Audiencia reabrió la investigación, únicamente respecto al principal investigado -el catedrático Pablo Vicente Escribà- para esclarecer el destino de los fondos obtenidos con las ventas.

TURISMOFOBIA

En verano se habló de 'turismofobia', a raíz de actuaciones reivindicativas contra la masificación turística y una polémica acción de Arran en un restaurante del Moll Vell de Palma, en el que los activistas prendieron bengalas, desplegaron pancartas y lanzaron confetti a los clientes.

Además, en septiembre, más de 3.000 personas se concentraron en Palma en contra de la masificación turística.

EN EL PARLAMENT

En la Cámara legislativa autonómica, el año comenzó con el cese de Huertas como presidenta del Parlament tras ser expulsada de Podemos, una expulsión por la que se celebró un juicio tras una demanda contra el partido. Tras varias negociaciones, Baltasar Picornell fue escogido como su sustituto en febrero.

En marzo, el nuevo presidente protagonizó una polémica al cerrar el pleno del Parlament al público y a la prensa aplicando por primera vez el artículo 68.1 del Reglamento, por una enmienda de Podemos sobre Álvaro Gijón. La decisión no gustó a los grupos.

Durante el año el Parlament ha tramitado y aprobado normas como la controvertida Ley de 'toros a la balear' -suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional en diciembre-, la modificación de la Ley de Turismo - regula el alquiler turístico, incluidas las viviendas plurifamiliares tras un decreto ley aprobado en septiembre, y establece un techo real de plazas turísticas- y la Ley de Urbanismo.

Otro tema muy debatido en la Cámara fue la subida del impuesto turístico, cuyas tarifas se duplican para 2018 en temporada alta.

MATAS EN EL BANQUILLO

A lo largo del año el ex presidente del Govern y ex ministro Jaume Matas ha sido juzgado por varias causas: por la contratación de los arquitectos del Palma Arena, por el caso Ópera -en una vista en la que declaró el arquitecto Santiago Calatrava- y por la publicidad del Mundial de Ciclismo. En esta última pieza, por primera vez admitió haber prevaricado. Matas también fue condenado en Nóos.

En diciembre, el juez Castro, justo antes de jubilarse, levantó las medidas cautelares que todavía pesaban sobre el ex presidente desde 2010 -retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional-. En 2018, Matas afrontará el juicio por las tres piezas del caso Over Marketing.

ÉXITOS DE RAFA NADAL

2017 ha sido un buen año para el tenista Rafa Nadal: en abril gana por décima vez el Trofeo Conde de Godó al superar en la final a Dominic y en junio gana la décima Roland Garrós contra el suizo Stanislas Wawrinka.

EL TÚNEL DE SÓLLER, SA FEIXINA Y OTRAS NOTICIAS DESTACADAS

Otras noticias destacadas de 2017 han sido la paralización del derribo de Sa Feixina, el rescate del Túnel de Sóller, o las primarias del PP -que ganó Biel Company- y de Podemos -donde fue escogida Mae de la Concha como secretaria general-.

También han sido destacadas las noticias de la investigación sobre Sa Nostra; la fusión de Bankia y BMN; las condenas a la ex presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, por los casos Son Oms y Studio Media; y la multitudinaria pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Mallorca.

