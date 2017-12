Fomento y Medio Ambiente cederá una vivienda en Puente Colgante (Valladolid) a la Asociación Síndrome de Down

La vivienda que cederá la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a la Asociación Síndrome de Down de Valladolid será una de las 63 que componen el edificio 'Puente Colgante', situado entre las calles Puente Colgante 52, 54 y 56, Avenida Reyes Católicos 18 y 20, y Juan Sebastián Elcano 1, 3 y 5. Actualmente está en proceso de rehabilitación, para cuyas obras el Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 4.951.711 euros. Una vez finalizadas, las viviendas resultantes se incorporarán al parque público de alquiler social de la Junta de Castilla y León.

La Asociación Síndrome de Down de Valladolid deberá destinar la vivienda cedida al alojamiento de personas con síndrome de Down que, previa valoración por parte de la asociación, tengan un grado de autonomía personal que haga aconsejable su alojamiento en la vivienda cedida. La asociación deberá realizar un seguimiento y evaluación de las personas que se alojen en ella.

Entre los fines de la Asociación Síndrome de Down de Valladolid está facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de su vida. En particular, la vivienda se considera un recurso fundamental para lograr la integración de las personas con síndrome de Down, permitiéndoles alcanzar unas mayores cotas de autonomía personal.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA PARA ALQUILER SOCIAL

El Parque Público de Vivienda para alquiler social cuenta en la actualidad con 1.784 viviendas de distintas procedencias: el grueso, 1.418 viviendas, el 80 por ciento del total, son propiedad de la Junta de Castilla y León, gestionándose directamente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 100 viviendas son propiedad de la SAREB y han sido cedidas al Gobierno autonómico para destinarlas a alquiler social; 103 viviendas son propiedad de diversos ayuntamientos y del Obispado de León, y han sido rehabilitadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dentro del programa Rehabitare; y por último, 163 viviendas son propiedad de la sociedad SOMACyL, que las gestiona en régimen de alquiler social con opción de compra.

En la provincia de Valladolid, son 585 las viviendas en el parque público de alquiler social: 514 de la Junta de Castilla y León, 27 de SAREB, 9 en el programa Rehabitare y 35 de SOMACyL.

La creación del Parque Público de Viviendas para el alquiler social y las ayudas al alquiler conforman el programa de Vivienda Social en Castilla y León, resultado de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales en el marco del Diálogo Social. El pasado 23 de octubre se dio a conocer la resolución de la última convocatoria de ayudas, con 10.533 familias beneficiarias de los 14,7 millones de euros de presupuesto.

