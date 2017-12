Esteladas, gritos a favor de la independencia y 'Els Segadors' en el concierto de Sant Esteve

Si el año pasado se cantó 'Els Segadors' de forma espontánea al final del tradicional concierto de Sant Esteve en el Palau de la Música de Barcelona, este año se incorporó por primera vez el himno de Cataluña en los bises del repertorio. De hecho, al final del concierto, que se celebró este martes por la tarde, se pudieron escuchar gritos a favor de la independencia de Cataluña y de la libertad de los presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al tiempo que se vieron muchas esteladas.

Imágenes 1 Foto

Y todo esto en el tradicional concierto de los coros del Orfeó Català, al que se sumó el Cor de cambra de Palau. El 'leitmotiv' de este año fue la canción 'Fum, Fum, Fum' y se interpretaron tres versiones adaptadas por el músico Albert Guinovart, que también estrenó el nuevo villancico 'Mira'ns i prou' con texto del poeta Narciso Comadira. Tanto Guinovart cómo Comadira son artistas invitados del Palau esta temporada.

El concierto de Sant Esteve del Palau tiene 104 años de historiaEl director general del Palau de la Música, Joan Oller, apuntó que se trata de un concierto que quiere emocionar a la gente que asiste y destacó que esta edición ha estado muy vinculada a la figura de Albert Guinovart. "Es un concierto tradicional con innovación", dijo.

La velada empezó y acabó, sin contar con los bises, con 'Gloria' de John Rutter, con el primer movimiento cantado por todos los coros al principio, y con el tercer movimiento al final, con el Orfeó Català, Cor de cambra, cors Jove, de Noies i Infantil, dirigidos por Simon Halsey.

De la primera parte destacó la actuación conjunta, por primera vez, del Cor Infantil y el Cor de cambra con la primera versión de Guinovart de 'Fum, Fum, Fum'. Esta parte terminó con la actuación nuevamente de todos los coros con el villancico 'El dimoni escuat', con arreglos de Guinovart, bajo la dirección de Halsey.

Un interludio musical de Guinovart, con la melodía del 'Fum, Fum, Fum' como base de un popurri de villancicos inició la segunda parte. La Escola Coral (coros Joven, de Noies, Infantil, Mitjans i Petits, dirigida por Esteve Nabona, protegonizó el estreno de 'Mira'ns i prou' del mismo compositor, con texto de Comadira.

Oller dijo que este fue uno de los momentos más especiales de la edición de este año. También destacó de este 2017 la tercera versión del 'Fum, Fum, Fum' con todos los coros.

Bises

En el apartado de bises, no faltó 'El noi de la mare' y 'El cant de la Senyera', que cantaron todos los coros. Y se interpretó 'Els Segadors' (con arreglos de Joaquim Badia) y un fragmento de 'Considering Matthew Shepard' de Craig Hella Jonhson, que también han cantaron todos los coros.

"Este año hemos querido que el hecho musical sea realmente más central, mientras que otros años la música convivía con un hilo conductor y un argumento. Este año el hilo conductor viene por la propia música", apuntó Oller.

Desde 1913

Como explicaron desde el Palau de la Música, el Concierto de Sant Esteve, que se celebra desde el año 1913, es uno de los hitos anuales más importantes del Palau y uno de los conciertos navideños con más tradición de Europa.

En estos 104 años de historia, el concierto solo se ha dejado de hacer en algunas ocasiones, por circunstancias excepcionales como la Guerra Civil, la primera posguerra, la gran nevada de 1962 o la reestructuración del coro.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.