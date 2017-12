Así te cubre el seguro si tienes un accidente con ZITY

Desde que iniciase el servicio de coches eléctricos compartidos de ZITY en Madrid son más de 10.000 personas -según nos confirma un portavoz de la empresa- las que se han registrado.

En arpem.com han recogido la información más relevante sobre las condiciones de dicho servicio, entre las que se explica qué ocurre en el caso de que un usuario de ZITY tenga un accidente.

Al igual que ocurre con los seguros de Car2Go o de Emov, los otros dos servicios de coches eléctricos compartidos que hay en Madrid, en ZITY hay una franquicia de 500 euros. Esto quiere decir que, en caso de avería o accidente, el usuario será quien tenga que cubrir el coste de los primeros 500 euros. La aseguradora se hará cargo del resto de la cobertura de daños propios.

Si eres usuario de ZITY y tienes un accidente, debes notificarlo al servicio de atención al cliente (teléfono fijo 24 horas: 91 150 11 18). Si eres el responsable, tendrás que pagar 40 euros en concepto de tramitación de siniestros. A esto se le suman otros 40 euros si un operario tiene que desplazarse hasta el lugar y si no pueden arreglar la avería y tiene que ir la grúa se sumarán otros 50 euros más. En cualquier caso, los gastos nunca superarán los 500 euros para el usuario en el caso de que sea necesaria la reparación del vehículo.

Si el conductor del servicio de coche compartido es el responsable en un accidente y sufre lesiones físicas, a pesar de que el servicio tiene una póliza a todo riesgo, no tiene cobertura de seguro de conductor lo que significa que no tendrá ningún tipo de indemnización en caso de invalidez o fallecimiento.

La póliza de la compañía incluye la cobertura obligatoria de responsabilidad civil, como cualquier otro seguro de coche. Se hace cargo de los daños y perjuicios causados a terceros, tanto con los bienes (hasta 15 millones por siniestro) como con las personas (hasta 70 millones de euros por siniestro).

Hay que tener en cuenta que las garantías se aplican siempre y cuando se cumpla con la ley y con el contrato de ZITY. Esto significa no circular bajo los efectos del alcohol y las drogas o no permitir conducir a un tercero (200 euros de multa), entre otras circustancias. En tal caso será el usuario quien pague y no la compañía.

En la cobertura del seguro también se incluye defensa jurídica y asistencia legal, asistencia en viaje, asistencia en caso de accidente y rotura de lunas.

Te aconsejamos que leas todas las preguntas frecuentes de ZITY para que resuelvas todas tus dudas. También enlazamos los términos y condiciones.