Los mossos detienen a dos ediles de la CUP de Reus por un supuesto delito de odio contra la Policía

Los Mossos d'Esquadra han detenido por orden judicial el mediodía de este miércoles a los concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana, investigados por un delito de odio contra la Policía Nacional, ha informado la CUP. Una pareja de agentes de los mossos les han detenido frente al ayuntamiento de Reus pasadas las 12.30 horas de este miércoles. La declaración de ambos ante el juez está prevista para el próximo jueves a las 9 horas.

Ambos ediles han coincidido en afirmar este miércoles que "no reconocen" a la justicia española.

Según ha informado la CUP de Reus en su perfil de Twitter: "Nos han notificado la orden de detención de dos de los concejales de la CUP Reus a raíz de las movilizaciones del 1-O. Ante la represión del Estado, nosotros seguimos en pie, alegres y combatientes. Las calles serán siempre nuestras".

Los concejales de la CUP Marta Llorens y Oriol Ciurana no se habían presentado en dos anteriores ocasiones en el juzgado

Los concejales de la CUP Marta Llorens y Oriol Ciurana no se habían presentado en dos anteriores ocasiones requeridos por el Juzgado de Instrucción 2 de Reus, que investiga la causa.

Después del operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre, los portavoces municipales del PDeCAT-CiU, CUP, ERC y Ara Reus firmaron un manifiesto que sostenía que la convivencia se alteró con la llegada a Reus de la Guardia Civil y la Policía Nacional -que se alojaron en hoteles de la ciudad- y criticaba la intervención policial en la jornada de votaciones.

Denuncia de la Policía Nacional

La causa se abrió tras una denuncia de la Policía Nacional por la polémica generada por la estancia de los agentes en un hotel de la ciudad para participar en el operativo contra el 1-O, y concretamente sobre acontecimientos del martes 3 de octubre, día de paro en Catalunya.

Se convocó delante del Hotel Gaudí de Reus, donde estaban hospedados los agentes, una manifestación contra su estancia en la localidad y, por otra parte, los grupos municipales firmaron el manifiesto que criticaba "la violencia brutal e injustificable" del dispositivo.

En calidad de investigados

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha señalado que la detención de ambos concejales solo tiene el efecto de que sean conducidos ante la autoridad judicial en su calidad de investigados.

La jueza también ha citado para el próximo jueves a la concejala de la CUP Mariona Cuadrada, que ha sido citada en dos ocasiones, aunque la primera no se pudo llevar a cabo la comparecencia por falta de disponibilidad de su abogado y la segunda vez que la citaron no se presentó.

Unas cincuenta personas se han concentrado este miércoles a la puerta de los juzgados para apoyar a los concejales, entre ellos, el alcalde de la ciudad, Carles Pellicer (PDeCAT), también investigado en la misma causa por un delito de incitación al odio.

"No reconocen" a la justicia española

Tanto Marta Llorens como Oriol Ciurana han coincidido en señalar que "no reconocen" a la justicia española y que proseguirán con su actividad normal a la espera de que los Mossos d'Esquadra les detengan para conducirlos ante el juez.

"Decidimos no presentarnos, ha explicado Llorens, porque (el español) es un marco legal que no obedecemos, que no nos ampara" ya que ellos reivindican la "república catalana" y no acceptan "marcos autonomistas". En su opinión, "es evidente que (en España) no hay separación de poderes, cuando hay una judicialización total de la política".

Moltíssimes persones ens mantenim #dempeus a #Reus davant la repressió de l'estat! La millor estructura d'estat per avançar cap a la #República és tota la gent mobilitzada i organitzada per plantar cara a la repressió i construir! Si ens toquen a una, ens toquen a totes! pic.twitter.com/DOANq6neiA — CUP Reus (@CUPReus) 27 de diciembre de 2017

Consulta aquí más noticias de Tarragona.