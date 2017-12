La alcaldesa de Marbella reconoce el "talento" de la banda de rock local 'Devils in the sky'

La regidora ha destacado este martes que esta banda, que se formó hace menos de un año en una academia de música de San Pedro Alcántara y que ahora "está siendo reclamada por televisiones de ámbito nacional", asegurando que "hoy es un día único e inolvidable para todos ellos y el Ayuntamiento tiene que apoyarlos".

'Devils in the sky' está formado por dos vocalistas, dos guitarristas, un bajo y un batería de edades comprendidas entre los ocho y los 14 años.

El videoclip que han presentado, 'Something to say', es una crítica al acoso escolar y, además, esta agrupación ya ha grabado otros temas que darán a conocer a principios de 2018.

