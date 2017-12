La biblioteca municipal de Arroyo de la Miel incorpora a su fondo para estas fiestas más de 650 documentos

Entre otros, los amantes de la literatura en lengua original tienen a su disposición más de 200 títulos que están expuestos en la sección Otros Idiomas.

Entre estas incorporaciones se hallan títulos en inglés como 'Constance' de Rosie Thomas, en alemán con 'Bella Germania' de Daniel Speck o en francés con 'Dêliverance' de Jussi Adler-Olsen, entre otros títulos escritos en un total de 12 idiomas diferentes, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

Dentro del género novela en español, las novedades vienen lideradas por los 'thrillers', entre los que destacan 'Las lágrimas de Claire Jones' de Berna González Harbour, 'Soy Pilgrim' de Terry Hayes o 'El corazón de la selva' de Elvira Menéndez.

Los lectores que prefieren la novela realista podrán disfrutar de 'La hija de la criada' de Barbara Mutch o 'Memoria de un sinvergüenza de siete suelas' de Ángela Becerra y los apasionados por la romántica con 'La mujer de papel' de Guillaume Musso.

Por otro lado, en la Sala Infantil y Juvenil ha incorporado un total de 110 nuevos ejemplares, entre los que destaca el humor con 'Mi tía' de David Walliams, también se amplia la colección de 'Los futbolísimos' con 'El misterio del robo imposible'. Además podrán llevarse en préstamo películas como 'El bebé jefazo' o 'El capitán calzoncillos', así como la saga de 'Harry Potter' y 'Animales Fantásticos'.

Mientras que la comicteca hace un sitio en sus estanterías a, entre otras incorporaciones, 'Batman: Año Uno' de Frank Miller y David Mazzucheli, una novela gráfica que se erige como pilar donde se sustentará gran parte de la mitología moderna del hombre murciélago; 'Wilson' de Daniel Clowes, autor "clave" del mundo del cómic 'underground' norteamericano; y el cómic policíaco 'Goldfish', de Brian Michael Bendis, ganador del premio Eisner.

CINE Y MÚSICA

Para los más cinéfilos, la biblioteca ha dispuesto en préstamo las seis primeras películas de 'Star Wars' para que puedan conocer la historia desde el principio, desde el predestinado encuentro entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan con Darth Maul hasta la victoria de Luke Skywalker contra los Sith.

También se han incorporado títulos como 'La isla Mínima', 'Ocho apellidos vascos', 'Batman vs Superman' o 'El Hombre de Acero'. Y, por último, ha ampliado su catálogo musical con los discos 'Vivo para contarlo' de Fito & Fitipaldis, 'Honeymoon' de Lana del Rey, 'El Dorado' de Shakira o 'The Danger of Light' de Sophie Hunger, entre otros.

