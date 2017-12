La Junta ratifica la vuelta a la jornada laboral de 37,5 horas semanales de sus funcionarios

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado este martes de la ratificación por parte del Consejo de Gobierno, una vez se ha informado al Tribunal Constitucional (TC) del acuerdo entre su departamento y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO, en la Mesa General de Negociación Común, que permitirá cumplir la sentencia del Alto tribunal que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha señalado que este acuerdo incluye 35 horas presenciales de la jornada laboral y dos horas y media más cada semana para la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

Los funcionarios harán 35 horas semanales presenciales y el resto, desde casaEsto, según ha explicado, se basa en "las plenas competencias" de la Junta para organizar la jornada, reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 76.2 letras a y b), así como en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 47), que dispone que las administraciones públicas establecerán la jornada general de trabajo de sus funcionarios. Además, ha apuntado que su Consejería es "la responsable" de hacer el seguimiento del cumplimiento de la jornada al completo, tanto la presencial como la no presencial.

"El lunes de la semana pasada se alcanzó un acuerdo con los sindicatos y una vez ha sido remitido al Tribunal Constitucional, se ha ratificado en el Consejo de Gobierno", ha indicado Montero, quien ha hecho hincapié en que la Junta ha dado las máximas garantías de que se acata esta sentencia y "no hay ninguna duda sobre la voluntad de la Junta para acatar la sentencia", lo que es, a su juicio, "compatible con la defensa de los derechos de los empleados públicos".

De esta manera, ha vuelto a insistir en que el Gobierno central recupere en los próximos Presupuestos Generales del Estado las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado. "Si no lo hace, deberá explicar porque ha aprovechado los años de la crisis para liquidar derechos a los empleados públicos", ha advertido.

Seguimiento de la jornada

Preguntada sobre el sistema para realizar el seguimiento del cumplimiento de la jornada, la consejera ha explicado que este dependerá de cada sector y se realizará de manera anual. Al hilo de esto, ha detallado diferencias entre el control horario en el sector educativo, con horas lectivas y no lectivas; el sanitario y la Administración General. "En cada sector se hará un seguimiento de la jornada no presencial con un control similar a la presencial", ha señalado.

Además, ha explicado que se está trabajando en un catálogo de tareas y elementos de formación que pueden computar a efecto de la jornada. Será un catálogo abierto, que se irá actualizando, y que estará disponible para el 8 de enero, que es el primer día de horario habitual, después de estos días festivos en navidades, en el que se aplicará la jornada de 37,5 horas.

El aumento de jornada no supondrá un incremento salarialLa consejera también ha destacado que esta ampliación de jornada no supone un mayor salario, "son negociaciones separadas", y ha recordado que, a pesar de esta modificación, "no se producen despidos de ningún trabajador de los contratados por la aplicación de las 35 horas semanales en la Administración de la Junta de Andalucía".

En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. Respecto al personal docente, se reorganizarán las tareas de la jornada manteniendo las 20 horas lectivas y considerando como tales una hora de guardia este curso y dos en 2018-2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de cinco a 7,5 horas.

