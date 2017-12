BNG y PSOE quieren que Feijóo comparezca en la comisión de incendios y En Marea no pide miembros del Gobierno

La comisión activada en el Parlamento de Galicia después de la ola de incendios de octubre aprobará este miércoles el plan de trabajo, después de que los distintos grupos hayan presentado sus propuestas, que incorporan decenas de comparecencias, que van desde representantes de los municipios más afectados por los fuegos, a expertos en política forestal, miembros del Gobierno y otros cargos de la Xunta.

Todos los grupos excepto En Marea incluyen en sus propuestas la demanda de comparecencias de miembros del Gobierno, aunque solo PSdeG y BNG demandan que participe el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Aunque no piden la presencia de Feijóo ni de sus conselleiros, el grupo rupturista sí propone la presencia de algún cargo de la Xunta puntual como la directora xeral de Calidade Ambiental, María Cruz Ferreira.

El plan de trabajo de los populares, tomado como base para negociar tras la última reunión de la mesa de la comisión, plantea la presencia de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, como cargo autonómico de más alto rango de todo su listado.

A la espera del plan que sea finalmente aprobado, los grupos mantienen contactos, aunque En Marea ya ha manifestado su malestar por el hecho de que la mesa de la comisión "presente" como referencia y se limite a "copiar" el plan de trabajo de los populares. "Nos parece inaceptable y una auténtica tomadura de pelo", opina su portavoz, Luís Villares.

Y es que, en unas declaraciones difundidas por el Grupo, Villares ha señalado que En Marea intentará que sus propuestas sean "integradas" y ha anticipado que, si no se consigue, "no legitimará un lavado de cara" del PP. Con todo, fuentes de En Marea consultadas por Europa Press han ratificado que, por el momento, no se ha decidido abandonar la comisión.

En Marea también incide en el "aval" del PSdeG y remarca que "forma parte" de la mesa de esta comisión, mientras que los socialistas han emitido un comunicado en el que aclaran que "ni avalan ni comparten" el plan de trabajo "presentado" por este órgano y que toma como base el de los populares.

De hecho, recuerdan que el portavoz de Política Forestal de los socialistas, José Antonio Quiroga, ya presentó la semana pasada públicamente la propuesta de su Grupo, que incluye 80 comparecencias y medio centenar de informes, que será debatida en la reunión de este miércoles y que "no tiene nada que ver con la propuesta aprobada por el PP en la mesa" (de la comisión).

Por su parte, fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press han asegurado que la mesa de la comisión se limitó a plantear como referencia para "hablar" la propuesta del grupo mayoritario -los populares tienen mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo-, pero que las negociaciones están abiertas hasta que se apruebe el plan de trabajo en la comisión y su voluntad es que salga "con el máximo consenso posible".

PLAN POPULAR

En cuanto al contenido de los planes, el presentado por los populares propone analizar diferentes ámbitos, empezando por la incidencia de los incendios en Galicia "en el periodo 2006-2017", con especial atención a la ola del pasado mes de octubre; también ver la experiencia acumulada y el análisis de las causas estructurales de los fuegos; así como las reformas de la política forestal.

Para el trabajo en comisión, se demandan numerosos informes en materia de emergencias, condiciones climatológicas y del ámbito forestal.

En el apartado de comparecencias, proponen unas 40, que incluyen las de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; y el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto; entre otros responsables autonómicos de Desenvolvemento Rural, Patrimonio y Emerxencias.

También demanda los testimonios de alcaldes de ayuntamientos afectados, de agentes forestales, brigadas, y expertos universitarios en materia rural.

EN MAREA: MÁS DE 60 COMPARECENCIAS

En Marea, por su parte, ha subrayado que su propuesta hace especial hincapié en la necesidad de conocer toda la información y documentación trabajada en las anteriores legislaturas y abordar las "causas estructurales" que provocan "un aumento descontrolado de la biomasa combustible en zonas cada vez más amplias del país".

El segundo paso que propone en Marea es "garantizar la participación ciudadana", conociendo la opinión de todos aquellos agentes que puedan aportar opiniones, experiencias y conocimientos. En este sentido, recomienda la habilitación de una plataforma dentro de la página web del Parlamento, a través de la que se puedan trasladar sugerencias, inquietudes y reflexiones sobre la comisión.

También solicita más de 60 comparecencias, en un amplio listado en el que incluye a responsables de los gobiernos locales de los ayuntamientos afectados, de protección civil, de los principales sindicatos o de los portavoces de entidades dedicadas al estudio del territorio y del cambio climático.

El PSdeG, como ya había avanzado públicamente, solicita unas 80 comparecencias y 50 informes específicos sobre la política de prevención y extinción, como parte de su propuesta de trabajo a debatir este miércoles.

Entre las comparecencias pedidas por los socialistas se encuentran la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la del vicepresidente, Alfonso Rueda, o la de los responsables de Medio Rural, Medio Ambiente y Economía, Ángeles Vázquez, Beatriz Mato y Francisco Conde.

BNG

Finalmente, el BNG también solicita variada documentación, que incluye la relación de los incendios que se produjeron en Galicia entre los días 11 y 18 de octubre, indicando la localización geográfica y número de hectáreas quemadas en cada uno de esos incendios.

Los nacionalistas proponen 71 comparecencias, que también incluyen, al igual que en el caso del PSdeG, las de Feijóo, Rueda, Ángeles Vázquez, Beatriz Mato y Francisco Conde; así como el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva.

Del mismo modo, los nacionalistas plantean la presencia de representantes sindicales, expertos sindicales, representantes de asociaciones ecologistas, responsables de los medios públicos, y representantes de Ence o Finsa, entre otros.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.