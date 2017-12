Muere Jordan Feldstein, hermano de Jonah Hill, a los 40 años

Jordan Feldstein, hermano del actor Jonah Hill, ha fallecido el pasado 22 de diciembre a los 40 años debido a un paro cardíaco, según ha confirmado su familia a través de la revista Variety.

Según el portal, el propio Feldstein avisó a los servicios sanitarios de que estaba sufriendo el ataque, pero cuando llegó la ambulancia no pudieron hacer nada por su vida.

Además de su relación con el cómico Jonah Hill, Jordan Feldstein dirigía la empresa Career Artist Managment, ejerciendo como mánager del grupo Maroon 5 y de artistas como Elle King o Robin Thicke.

Diversas personalidades del mundo de la música, como el presidente de la compañía Live Nation Michael Rapino, han lamentado su repentina muerte.

I am deeply saddened by the sudden passing of our friend and colleague Jordan Feldstein. Jordan was a masterful manager, fierce supporter of talent and an incredibly loyal man. My sincerest condolences to his family. #RIPJordanFeldstein from you LN/RN family pic.twitter.com/2GoHTP1zXs