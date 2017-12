Gobierno de Barakaldo dice que las obras en Lasesarre no quedaron desiertas por su precio y trabaja para adjudicarlas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo ha asegurado que se trabaja en una próxima adjudicación de las obras de una cubierta en el graderío del campo de fútbol del polideportivo de Lasesarre, con el objetivo de que "sea una realidad cuanto antes". Asimismo, ha precisado que la obra salió a concurso por "el precio de mercado fijado por el arquitecto" del proyecto y ha negado que su precio fuera la causa de quedar desierto.

En un comunicado, el Gobierno local ha explicado que el concurso público para ejecutar el 'aterpe' en el graderío del campo de fútbol del polideportivo de Lasesarre ha quedado desierto porque ninguna empresa había presentado una oferta, "debido seguramente al colapso que atraviesa en la actualidad el sector", según trasladó al resto de grupos políticos en la última mesa de contratación del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

La ejecución de las obras salió a concurso por cerca de 80.000 euros, "un precio fijado por un arquitecto con dilatada experiencia en el sector que fue contratado por el IMD para dirigir el proyecto de obra", y, según ha asegurado el Ejecutivo municipal, "el proyecto definitivo fue consultado hasta por tres empresas pero finalmente ninguna de ellas optó al concurso, al parecer por la saturación en la que se encuentra en estos momentos el sector metalúrgico".

"En todo caso, según asegura el arquitecto, el precio no solo está en el mercado, sino que permite a la empresa licitadora tener margen de beneficio", ha indicado el presidente del IMD, Gorka Zubiaurre.

Asimismo, ha avanzado que se está trabajando en poner en marcha un procedimiento para la contratación de la obra y, "en cualquier caso, el precio de licitación será el mismo ya que es el que recomienda el arquitecto experto en esta materia".

"MENTIRAS" DEL PSE

De este modo, el equipo de Gobierno, dirigido por el PNV, ha censurado las críticas que ha realizado este martes el PSE de Barakaldo, que ha acusado a la alcaldesa, Amaia Del Campo, de "intentar ahorrar dinero" con los servicios y obras municipales "hasta el punto de que hay trabajos que no pueden adjudicarse por su bajo precio".

"Es mentira que el precio haya sido la causa por la que no se han presentado empresas al concurso", ha afirmado el equipo de Gobierno, que ha asegurado que "es mentira que dos empresas se presentaran pero se retiraran del proceso al percatarse que no podían ejecutar las obras". Según ha precisado, "ha habido empresas interesadas en ver proyecto pero no han ninguna oferta".

De este modo, Zubiaurre ha denunciado que los ediles socialistas "lo único que hacen es mentir e inventarse datos para atacar al equipo de gobierno" y ha expresado su preocupación por "la constante intromisión" del PSE en las adjudicaciones de los contratos públicos.

"No sabemos muy bien qué intereses pueden tener, pero hay que dejar muy claro que los pliegos y las adjudicaciones las realizan los técnicos municipales, no los políticos", ha subrayado el presidente del IMD, que ha mostrado su apoyo a los técnicos del IMD que han realizado este pliego.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha destacado que "desde principios de mes se han logrado regularizar todos los contratos del IMD, que el PSE había dejado en situación irregular sin ni siquiera hacer el intento de regularizarlos".

