Leiva arremete contra el programa de Cárdenas por acelerar su canción 'La llamada'

El cantante Leiva ha publicado este martes un 'post' en su cuenta de Facebook oficial en el que arremete contra el programa de radio Levántate y Cárdenas por acelerar su tema La llamada "a una velocidad delirante como si hablara un jodido pitufo de ácido", escribe.

Leiva ha compartido con todos sus seguidores un 'podcast' del pasado 20 de diciembre para denunciar la versión que reproduce el programa de Europa FM y ha aprovechado para dar su opinión como autor de la canción. La llamada se puede escuchar a partir del minuto 02:42:15 y, efectivamente, está acelerada.

"Si la canción con su velocidad original no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen", advierte el madrileño.

Para el cantante, acelerar la canción que le ha valido estar nominado a un Goya a la mejor canción original es un "crimen" que no comprenden los colaboradores del programa de Cárdenas.

"Imagino que desconocen la cantidad de tiempo y energía que dedicamos los músicos a la velocidad de una canción. A veces son días enteros haciendo pruebas en el estudio hasta dar con el tempo exacto. Entre otras muchas cosas, el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza", explica en el texto.