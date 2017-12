Aburto lamenta la muerte "trágica" de Ibon Urrengoetxea y subraya que Bilbao es una ciudad "segura"

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, espera que el trabajo que desarrollan Ertzaintza y Policía Municipal permita detener a los autores de la muerte de Ibon Urrengoetxea en la madrugada del viernes al sábado y ha remarcado que, pese a este "trágico suceso", Bilbao es una ciudad "segura". De este modo, ha advertido de que, "quienes quieran buscar rentabilidad" e intentan "generalizar una imagen de inseguridad", está haciendo "un flaco favor".

"Personalmente, no me quito de la cabeza este luctuoso hecho. Es imposible", ha asegurado el regidor bilbaíno en declaraciones a los medios de comunicación. Además, ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, que fue atacada por dos jóvenes en el centro de la capital vizcaína, así como al pueblo de Amorebieta, de la que era vecino.

Tras lamentar el "trágico suceso", ha anunciado que tiene previsto acudir esta tarde a la concentración que se ha convocado en Amorebieta para denunciar este crimen. Asimismo, ha subrayado que "la colaboración entre la Ertzaintza, que lleva la investigación, y la Policía Municipal es constante" y trabajan para que esta investigación "culmine con éxito".

"Desde el Ayuntamiento estamos poniendo todos los medios para que esa colaboración dé más pronto que tarde los frutos necesarios", ha asegurado Juan María Aburto, que ha eludido dar detalles sobre las pesquisas que se están realizando y ha dicho que "ojalá" se produzca la detención de "los delincuentes" autores de estos hechos "execrables" y "todo el peso de la ley pueda caer" sobre ellos.

Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de hechos y, por ello, ha pedido a la población que denuncie ante la Policía Municipal "cualquier hecho violento, donde ocurra y a la hora que sea" porque "es la única manera para investigar adecuadamente los hechos".

Por otro lado, ha afirmado que, como alcalde, no admite que "hechos tan luctuosos y tan trágicos como éste sirvan para que se intente generalizar una imagen de inseguridad de una ciudad que no lo es". "Es responsabilidad de todos que esto no ocurra. Quienes quieran buscar rentabilidad en estos hechos, hacen un flaco favor", ha advertido.

De este modo, ha respondido a "aquellos que dicen que no hemos hecho nada" que, "desde primerísima hora del sábado se hicieron reuniones en el Ayuntamiento" y él mismo ha estado en contacto con la Policía Municipal y con el alcalde de Amorebieta. Según ha indicado, "la seguridad preocupa y ocupa" en el Ayuntamiento y hechos como éste "no pueden producirse en Bilbao y tenemos que trabajar para que esto no ocurra".

PACTO DE SEGURIDAD

En esta línea, ha explicado que, desde octubre, se está trabajando en un "pacto por la seguridad", que tiene previsto presentar a los grupos políticos en el mes de enero.

El alcalde de Bilbao ha indicado que la seguridad es "un servicio básico a la ciudadanía", que desea que sea "modélico en una ciudad modélica". De este modo, ha insistido en que Bilbao es "segura" teniendo en cuenta los datos estadísticos en esta materia, que son "consecuencia de un trabajo que se viene haciendo".

"Trabajamos en Bilbao para que la seguridad sea una de nuestras características principales y haremos todo lo posible para seguir mejorándola más", ha subrayado Juan María Aburto, que ha recordado que el próximo año se incorporarán 80 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local.

No obstante, ha reconocido que no se puede "explicar" a la esposa y el hijo de la víctima, ante esta "tragedia enorme", que se trata de "hechos aislados". "Pero, a la vez, no podemos generalizar que eso esté ocurriendo todos los días", ha apuntado.

EVENTOS EN 2018

Preguntado por la posibilidad de que se revisen los protocolos de seguridad ante los grandes eventos que tienen prevista su celebración en Bilbao a lo largo de 2018, ha insistido en que "esta situación tiene poco que ver con los eventos y con una situación generalizada".

De este modo, ha recordado que en la jornada de Santo Tomás, el pasado día 21, "hubo 100.000 personas en la calle" y el sábado 23 "miles de personas" acudieron a la Cabalgata del Olentzero. Según ha apuntado, "hay múltiples eventos en Bilbao donde la organización y los protocolos de seguridad funcionan adecuadamente" y, por ello, se ha mostrado convencido de que "vamos a afrontar los eventos que se vayan a celebrar en 2018 también con plenas garantías".

