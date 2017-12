El Observatorio Astronómico de Cantabria recibe 2.900 visitantes en cinco meses

El Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC) ha recibido entre los meses de junio y noviembre, en los que ha estado abierto al público, un total de 2.877 visitantes, una cifra superior en más del 50% a los habituales visitantes de los cinco años precedentes.

Un balance "altamente positivo" en una temporada en la que, según ha destacado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, "se ha logrado una afluencia de visitantes record en los últimos seis años".

De acuerdo con su procedencia geográfica, se ha producido un crecimiento de visitantes procedentes tanto de Cantabria como de otras comunidades autónomas y de otros países respecto a temporadas anteriores.

El Observatorio permite compatibilizar la actividad investigadora realizada por el Instituto de Física de la Universidad de Cantabria con la recepción del público interesado en la astronomía mediante visitas concertadas, en virtud de un convenio de gestión suscrito por la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social con la Universidad de Cantabria.

De esta actividad participan directamente MARE, como titular del edificio que alberga el Observatorio, y el CIMA, como apoyo al programa de visitas y divulgación.

Particularmente exitosas han sido los jornadas de puertas abiertas, en las que no es preciso realizar inscripción previa, y que han reunido a más de 600 personas que han podido realizar observaciones a cielo abierto con telescopios exteriores, así como desde el telescopio de la cúpula, a la vez que han participado de diferentes actividades divulgativas, como proyecciones en el salón de actos.

En este sentido, Díaz Tezanos, ha destacado "la valiosa" colaboración que vienen prestando los astrónomos voluntarios de AstroCantabria para atender al público en estas jornadas.

UNA LABOR CIENTÍFICA RECONOCIDA

En el OAC se realizan observaciones nocturnas correspondientes a programas propios de las instituciones participantes, que se llevan realizando desde hace varios años y corresponden en algunos casos a colaboraciones con otros grupos nacionales e internacionales.

La vicepresidenta ha recordado que el Observatorio participó el pasado mes de septiembre en 'La Noche de los Investigadores', actividad enmarcada en el Programa People del 7º Programa Marco de la Unión Europea, lo que, en su opinión, "supone situar al OAC como parte del proyecto europeo de divulgación científica".

Asimismo, ha destacado el papel del Observatorio en la investigación científica a lo largo de 2017 en el que "ha obtenido nuevos resultados de esta labor, así como su divulgación en publicaciones especializadas".

Entre ellas destacan la aprobación por la Unión Astronómica Internacional (IAU) de nuevas variables descubiertas en el OAC, la participación en la campaña de seguimiento del cuásar OJ-287, la monitorización de dos supernovas o el cierre de un ciclo solar completo tras las últimas observaciones de este año.

Por otra parte, la edición de este año de Publications of the Astronomical Society of Japan ha recogido tres artículos científicos con datos del OAC, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Díaz Tezanos ha avanzado que "se han iniciado pruebas para la monitorización del cielo nocturno desde el Observatorio, con el fin de incorporar al OAC a la red de fotómetros de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica, un problema ambiental que queremos conocer en profundidad para atajar y resolver con eficacia".

