Recurre al crowdfunding para llevar a juicio al hombre que "la drogó y la violó"

Emily Hunt recuerda que estaba en un bar de Londres. Lo siguiente fue despertarse desnuda compartiendo cama con un hombre que no conocía de nada. Ahora, ha optado por el crowdfunding para llevarle a juicio y denunciar que "la drogó y la violó", tal como recoge el Daily Mail.

Lleva recaudados unos 23.000 euros para evitar que el desconocido salga impune tras unos hechos que a ella le ha costado recordar.

Hunt había disfrutado de un almuerzo muy cordial con su padre, que estaba de visita desde Irlanda por unos días, en su restaurante favorito en Londres. Su último recuerdo consciente estaba terminando su comida en torno a las cinco de la tarde.

"Literalmente no había memoria allí. Es como si me hubieran recogido y dejado junto a este tipo en la cama ", dice. "Nunca lo había visto en mi vida. Tenía mucho frío y me sentía rara, algo confusa, pero no era una resaca", recuerda.

"Mi último recuerdo es estar solo en el restaurante", dice Emily. "Lo siguiente que supe fue despertarme desnudo en una cama con un hombre. Era mediocre. Literalmente, ese tipo del bar que no te das cuenta de que está ahí", sentencia.

Escapó de la habitación hasta encontrarse con un policía. En ese momento se desplomó y fue trasladada al hospital, pero los agentes no autorizaron un examen forense por considerar que iba "demasiado borracha".

"Cuando me interrogaron fue horrible: me dijeron que iba muy borracha y que estas cosas suceden, todo a pesar de que yo dije que necesitaba apoyo emocional", explica. Ahora, tiene la opción de desmontar la teoría de quienes la tienen por mentirosa.