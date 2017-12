Un joven de 17 años mata a los padres de su novia por acusarle de racista

Un matrimonio fue asesinado a tiros en Washington por un joven de 17 años que presuntamente era el novio de la hija de ambos. Los progenitores habían pedido a la chica que no le viese más por sus comentarios racistas y sus posiciones ideológicas, tal como cuenta The New York Times.

Un portavoz de la Policía aseguró que los hechos sucedieron tres días antes de Navidad y que después de disparar a las dos víctimas, el chico intentó suicidarse, pero sobrevivió y permanece hospitalizado bajo vigilancia.

El adolescente ha sido acusado de dos cargos de asesinato, pero las autoridades no dieron a conocer su nombre porque normalmente no identifican a los sospechosos menores de 18 años.

Los familiares recientemente intentaron persuadir a la hija, de 16 años, para que dejara de ver al joven porque les preocupaba que compartiera ideas de supremacía blanca con ella.