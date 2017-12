Una activista de Femen intenta robar la figura del niño Jesús del belén del Vaticano al grito de "Dios es mujer"

Una activista de Femen ha intentado robar la figura del niño Jesús del belén del Vaticano este lunes, coincidiendo con la fiesta de Navidad y la bendición Urbi et Orbi del papa Francisco.

Según un fotógrafo de Reuters, la mujer, en topless, saltó la valla de seguridad y trató de llevarse la figura, mientras gritaba "Dios es mujer".

Varios agentes de la policía acudieron inmediatamente a reducirla, y ha sido detenida. Se trata de Alisa Vinogradva, según confirmó la cuenta de Twitter de Femen, y apuntaron que el objetivo del acto era "la victoria total sobre el patriarcado".

Este suceso se produjo solo dos horas antes de que el papa Francisco se dirigiera a los fieles con su mensaje de Navidad en la plaza de San Pedro ante 50.000 personas.

En el año 2014, otra activista de Femen ya intentó un acto similar en el Vaticano, también sin ningún éxito.

FEMEN #sextremist has stolen newborn Jesus #FEMEN sextremist Alisa Vinogradova has kidnapped the papal doll of the baby Christ from the Vatican Christmas nativity scene in the square of St. Peter in #Vatican. pic.twitter.com/h9OcEDMaaB