El original regalo de Lituania al papa Francisco: el belén más pequeño del mundo

El Gobierno de Lituania ha hecho un regalo muy original al papa Francisco. Se trata del belén más pequeño del mundo. Tanto, que sólo se puede ver con microscopio, informa USA Today.

El nacimiento es una réplica del belén de tamaño natural de la Plaza de la Catedral de Vilnius. La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, compartió una foto en Twitter de ella misma mirando por un microscopio el belén.

"Las cosas más importantes son invisibles al ojo humano", dijo la presidenta lituana en su tuit.

