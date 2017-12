El último fenómeno musical en Youtube, todo un alegato racista y sexista

El videoclip del último éxito musical de la cantante brasileña Anitta ha generado un gran debate en Brasil, donde ha sido tildado de racista y sexista al aparecer vestida con diminutos bañadores. La canción Vai Malandra (Vete chica mala) comienza con un primer plano de las nalgas de la cantante paseando y yendo en moto por una favela de Río de Janeiro. El polémico vídeo, colgado el pasado 18 de diciembre en YouTube, acumula este fin de semana más de 44 millones de visualizaciones.



Por un lado, activistas negros han acusado a la artista —que habitualmente lleva el cabello ondulado o liso— de apropiarse de rasgos de su cultura al aparecer con trenzas en todo el pelo, mientras que otros la han elogiado por mostrar en el vídeo una imagen distinta de una favela de Río y enseñar sin pudor su celulitis, según recoge el diario The Guardian.



Sin embargo, el colectivo feminista no ha dudado en atacar a Anitta por haber contratado a Terry Richardson para dirigir el videoclip tras las recientes denuncias por su conducta sexual inapropiada que han hecho que Richardson pase a estar en la 'lista negra' de publicaciones como Vogue.



Para Juliana Borges, investigadora de la Escuela de Sociología y Política de São Paulo, Anitta no debió haber elegido a Richardson en un momento en que "las mujeres alzan la voz contra el abuso, el acoso y la violencia machista en las industrias culturales", escribió en un artículo publicado en al revista femenina Claudia. "Lo menos que debemos hacer es garantizar que los abusadores sean marginados", agregó Borges.

