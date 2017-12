El lanzamiento de un cohete deja una inquietante forma que ilumina el cielo de California

El lanzamiento este pasado viernes por la noche de un cohete de la misión SpaceX dejó una curiosa estela con forma ovalada en el cielo nocturno de California que ha sorprendido a muchos.

El cohete Falcon 9, que despegó de la Base Aérea Vandenberg en California, puso en órbita terrestre baja 10 nuevos satélites que reemplazarán a la red satelital más grande del mundo, llamada Iridium, como parte de una "actualización tecnológica", la mayor de la historia. La misión finalizó con éxito, informó SpaceX en Twitter.

A pesar de que las autoridades californianas advirtieron de que el lanzamiento podría verse en la zona sur de California, las formas que el cohete dejó en el cielo impresionó a muchas personas, que incluso detuvieron sus vehículos para tomar fotos y vídeos del cielo, según informa Los Angeles Times. El desconcierto generado entre la población de ese estado hizo que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles emitiese un aviso diciendo que las "luces misteriosas en el cielo" se correspondían con el lanzamiento de un cohete desde la base de Vandenberg. Estas son algunas de las impresionantes imágenes que se han compartido en las redes sociales:

I think this is my favorite shot of the @SpaceX launch. What a year. Saw the eclipse & now this, fantastic! #SpaceX pic.twitter.com/FQOFFrP57k