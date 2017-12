Muere Bruce McCandless, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio

El astronauta Bruce McCandless, la prima persona en volar sin estar conectado a una nave y cuya fotografía flotando en el espacio asombró al mundo en 1984, falleció a los 80 años, informó este sábado la NASA.

McCandless murió en California, aunque la agencia espacial estadounidense no detalló las causas.

Con un propulsor, el astronauta se desplazó a más de 100 metros de la nave espacial Challenger, lo que recordó como "sentimiento maravilloso". El New York Times calificó su vuelo sin atadura como "un espectáculo de valentía y belleza" en su primera página. "Puede haber sido un pequeño paso para Neil (Armstrong), pero es un asombroso gran salto para mí", dijo.

McCandless desarrolló una amplia carrera en la NASA y en 1969 fue el operador en la misión de control en Houston al que Neil Armstrong, el primer astronauta en pisar la Luna en 1969, comentó sus famosas palabras "puede haber sido un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la Humanidad".

Nacido en Boston, fue al instituto en Long Beach (California), y posteriormente se graduó de la Academia Naval en Annapolis (Maryland), donde fue compañero de clase del actual senador John McCain.

"La icónica foto de Bruce flotando sin esfuerzo en el espacio inspiró a generaciones de estadounidense a creer que no hay límite al potencial humano", afirmó McCain en un comunicado.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW