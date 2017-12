Un incendio en el zoo de Londres deja ocho trabajadores afectados y un animal muerto

Ocho empleados del zoo de Londres tuvieron que ser atendidos este sábado por inhalación de humo y estado de shock al tiempo que un cerdo hormiguero falleció y cuatro suricatas se encuentran desaparecidos a causa de un incendio.

Unos setenta bomberos han acudido a sofocar un fuego desatado en el zoológico, situado en el céntrico Regent's Park, de la capital británica, sin que todavía se conozca el origen del mismo.

Diez unidades de la Brigada antiincendios de Londres (LFB) acudieron a las 7.08 h (hora peninsular española) al lugar del suceso, en la cafetería 'Aventura' —que comprende un recinto para acariciar animales— y la tienda de regalos que hay en las instalaciones. "Aproximadamente la mitad de la cafetería y la tienda, que también contiene una área para animales, está ardiendo ahora mismo", indicó un portavoz de la LFB a los medios locales.

Horas después, el Zoo de Londres ha confirmado en su cuenta de Twitter que el fuego se encuentra bajo control, aunque las instalaciones permanecerán cerradas este domingo al público y "hasta nuevo aviso".

ZSL London Zoo can confirm that at approximately 6am on Saturday 23 December a fire broke out in the Animal Adventure section of the Zoo, and spread to an adjacent shop. We’d like to reassure you that the fire is now under control. Find out more here: https://t.co/VU8N48bJSv