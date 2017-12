La Bruja de Oro celebra un día "extraordinario" tras repartir parte del Gordo en su primer sorteo fuera de Sort

El propietario de la administración de lotería La Bruja de Oro, Xavier Gabriel, ha manifestado que está celebrando este viernes "un día extraordinario" tras haber repartido una serie del Gordo en un Sorteo Extraordinario de Navidad que ha seguido por primera vez fuera de Sort (Lleida).

Xavier Gabriel decidió en octubre trasladar su sede social a Navarra, desde donde ha seguido este viernes el sorteo. "Es la primera vez en mi vida que hago un sorteo fuera de nuestro nicho, de nuestra administración", ha señalado, para valorar la acogida que ha tenido en Pamplona. "Me siento súper bien acogido y muy satisfecho y con ganas de volver y de seguir repartiendo premios desde este lugar tan maravilloso", ha asegurado Gabriel, en declaraciones a los medios de comunicación desde el hotel de Berrioplano en el que sigue el sorteo.

En esta edición, además de una serie del Gordo, 'La Bruja de Oro' ha vendido sendas series del segundo premio, el 51.244, y de dos quintos premios, el 58.808 y el 580.

"La suerte más que a La Bruixa d'Or ha sonreído a La Bruja de Oro porque estamos en Pamplona, estamos en un lugar en el que tenía ganas de que también llegaran los premios. Hemos tenido la gran suerte de una vez más subir al podium, que es nuestro objetivo", ha explicado Gabriel.

El propietario de la administración de lotería ha manifestado que este sorteo ha sido "diferente porque toda la vida lo había hecho desde Sort, ahora allí está todo cerrado y ha sido un placer poder ser acogido en Pamplona porque a parte de que tenemos la sede social de la administración y grandes amigos".

A este respecto, ha comentado que la administración en Sort este viernes "está cerrada porque ya que Pamplona y Navarra me han acogido, tenía que venir a la ciudad, a estar aquí, y el éxito ha sido bueno". "La administración tiene que continuar allá pero la sede social y fiscal, no solamente de esta empresa sino de seis más, están ubicadas aquí", ha explicado.

Así pues, ha comentado que en Navarra no ha "abierto sucursal, pero sí abriremos cosas parecidas". "Estamos trabajando ya, tenemos las oficinas y lo estamos moviendo, queremos crear puestos de trabajo y que esto vaya bien, pero como tienda seguiremos en Sort, si no nos echan", ha afirmado.

"CIUDADANOS PUEDE PONER PAZ Y ARREGLAR LAS COSAS"

Sobre el sorteo de este viernes y la serie del Gordo que ha repartido, Gabriel ha indicado que ha sido un número repartido en varios lugares de la geografía española, uno de ellos en Cádiz, en "honor a Inés Arrimadas", líder de Ciudadanos en Cataluña y de origen gaditano. "Ayer ganó las elecciones, tengo gran amistad con ella y hoy le hemos dado también un premio a sus ciudadanos", ha dicho.

A este respecto, ha comentado que "lo que cuenta es el número de personas, y Ciudadanos ha demostrado que es la parte que puede poner paz y arreglar las cosas". "Yo hablo con todos pero tengo una especial amistad y cariño con Inés (Arrimadas), porque cuando tenía tres diputados ya le decía que no se preocupase porque conseguiría la mayoría parlamentaria y lo ha conseguido porque su inteligencia, su capacidad, su tenacidad en el trabajo es increíble", ha valorado.

Precisamente, Gabriel trasladó su sede social a Navarra a raíz de la situación en Cataluña y ha explicado que tras las elecciones de este jueves "sigue ganando la gente que no queremos separar a Cataluña de España". "Simplemente no queremos y somos el 55%, más todos los españoles, y yo creo que está claro que tienen que intentar unir", ha comentado, antes de añadir que "son los que quieren desunir los que están perdiendo los años, el tiempo, la economía, lo están estropeando".

"La suerte es que 'la bruja' está aportando dinero, pero no me conformo con eso, yo amo a Cataluña y soy español y quiero que se normalice, se pongan a trabajar porque hasta ahora no se ha trabajado, se ha peleado, se ha enfrentado a la gente y por ese camino no se ha ido bien ni seguiremos yendo bien", ha señalado. "Por lo tanto lo que yo pido es una reflexión y cambio radical, a cambio de los premios y me comprometo a seguir dando", ha dicho Gabriel.

Además, el propietario de La Bruja de Oro ha manifestado que "es seguro que ninguna empresa va a volver a Cataluña con el ritmo que están llevando". "Yo creo que tienen que ser más humildes, tienen que llevar las cosas con más sencillez y con más ganas, más ilusión, más concordia, lo que no pueden hacer es enfrentarnos a la gente", ha añadido.

Por último, Gabriel ha recordado cómo "la idea de montar la lotería surgió comiendo con mis padres a las 14 años, se lo propuse y me dijeron que había demasiado trabajo, que cuando fuera mayor lo hiciese". "Tuve que esperar unos 30 años cuando lo hice y ahora es la primera administración de Europa", ha concluido.

