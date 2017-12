Rajoy valora el 21-D: "Las empresas no volverán a Cataluña con un Gobierno que no respete la Ley"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este viernes en el Palacio de la Moncloa para analizar los resultados de las elecciones catalanas celebradas este jueves, en las que Cs obtuvo la victoria y el independentismo logró la mayoría absoluta de escaños.

"Quiero felicitar a Inés Arrimadas y su partido por ganar las elecciones en escaños y votos. La mala noticia es que los que queríamos el cambio no lo hemos logrado. Los independentistas han perdido apoyo desde 2012, en escaños y porcentaje de votos, pero no el que quisiéramos. La fractura es algo que debemos recomponer y será lo primero que tendrán que hacer todos los políticos en una Cataluña que es muy plural y no monolítica", ha dicho.

"La fractura social es muy grande y llevará tiempo recomponerla", ha valorado, a la vez que ha interpretado también los resultados desde el punto de vista económico, aventurando que "con estos resultados, las empresas seguirán sin volver a Cataluña con un Gobierno que no respete la Ley".

Preguntado por la aplicación del 155, Rajoy ha dicho que "se aplicó como debía hacerse. Fuimos prudentes. Se aplicó con el consenso de una enorme mayoría en el Senado".

A la oferta de Carles Puigdemont sobre una posible reunión en cualquier lugar de la UE que no sea España, Rajoy ha respondido que "yo con quien debo sentarme es con quien gana las elecciones, que ha sido Inés Arimadas".

Rajoy ha comparecido en Moncloa después de la reunión del Consejo de Ministros y de haber presidido en la sede del PP la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, convocada igualmente para valorar el resultado electoral.

En los comicios celebrados este jueves, en los que Ciudadanos fue el partido más votado, la suma de los partidos independentistas les otorga la mayoría absoluta en el nuevo parlamento, mientras que el PP, con tres representantes, será la última fuerza política de la nueva cámara autonómica.