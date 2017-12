El Ayuntamiento de Cáceres elaborará un plan de recuperación urbanística y social de la plaza de Santiago

El Ayuntamiento de Cáceres elaborará un plan de recuperación para la plazuela de Santiago y su entorno que tendrá en cuenta todos los aspectos, tanto sociales como urbanos, que permitan poner en valor esta zona. Para ello está previsto una dotación económica para realizar una reforma y recuperar el espacio para asegurarse su completo desarrollo.

Así lo ha aprobado el último Pleno del año a raíz de la moción presentada por el Grupo Municipal Cáceres Tú, que ha sido apoyada por unanimidad de todos los grupos, ante el problema que ha surgido en esta zona con algunos grupos conflictivos de personas que han tomado la plaza como lugar de consumo habitual de alcohol y drogas.

La concejala de Cáceres Tú Consuelo López ha recordado que esta plaza y su entorno es muy importante por su riqueza patrimonial y porque es un foco turístico. Allí, en los últimos años, se han rehabilitado muchas viviendas y se han instalado nuevas familias que han rejuvenecido la zona, lo que obliga a crear nuevos espacios urbanos apropiados para el uso y disfrute de las familias, los niños y sus mayores.

El portavoz del Gobierno local, Rafael Mateos, ha tachado la moción de "oportunista" y ha pedido que "no se genere alarmismo" respecto a este tema porque el asunto "radica en seis personas que tienen problemas de convivencia". No obstante, el PP ha apoyado la propuesta y ha anunciado que el proyecto DUSI, que se presentará con la Diputación de Cáceres, ya contempla actuaciones en la plaza y, en caso de que no se apruebe este programa, se prevén algunos proyectos que serán financiados por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Desde Ciudadanos, el concejal Antonio Ibarra ha recordado que el problema de la plaza de Santiago no se resuelve reformando la zona sino con una actuación integral, y que el "problema de fondo" es la despoblación del casco antiguo. Según Cs, la solución requiere un análisis "profundo" y la elaboración de un "plan creíble" y "con dotación de recursos" que afecte a todas las áreas del ayuntamiento.

El portavoz del PSOE, Luis Salaya, ha indicado que la moción "no es oportunista" sino "muy oportuna" porque la zona sufre un "abandono histórico", y hay que afrontar el problema "ya" para que la plaza de Santiago no se convierta en un barrio "marginal".

CATÁLOGO DE CAMINOS

También se ha dado luz verde al catálogo de caminos públicos que ha provocado ciertos problemas entre los propietarios porque algunos viales se han considerado privados y ahora varios propietarios tienen dificultades para acceder a sus fincas. Un grupo de ellos, de la zona de Monte al Media, han asistido a la sesión plenaria para mostrar su disconformidad con este catálogo que ha provocado el cierre de un camino que da acceso a casi 90 fincas.

El primer teniente de alcalde, Valentín Pacheco, ha avanzado que se sentarán con los afectados para intentar llegar a una solución, pero les ha conminado a que, en el plazo de un mes al día siguiente de la publicación en los boletines oficiales, los afectados presenten un recurso de reposición ante el ayuntamiento y que aporten "todas aquellas pruebas que consideren oportunas y que acrediten que los caminos que no se consideran públicos, lo son". "Lo revisaremos y estudiaremos cada caso", ha dicho.

Pacheco ha recordado que en 2009, cuando se habló por primera vez de hacer un catálogo, se cuantificaron unos 400 caminos públicos con 1.700 kilómetros afectados y hoy se ha reducido a 200 caminos con unos 1.000 kilómetros aproximadamente. El expediente se inició en 2012 y ha habido tres exposiciones públicas pero aún así muchos afectados no han podido presentar alegaciones.

El Pleno ha aprobado también la prórroga por un año del contrato del servicio de conservación, mantenimiento y vigilancia de espacios verdes, arbolado viario, áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros elementos de lo que se encarga la empresa Talher.

Desde la oposición se ha criticado que el equipo de Gobierno haya decidido prorrogar este contrato ya que el servicio es uno de los que más quejas acumula por parte de los vecinos, según ha indicado el concejal del PSOE Andrés Licerán que ha pedido la remunicipalización del servicio y que se estudie el coste económico para que vuelva a gestionarse desde el Consistorio.

En esta misma línea se ha pronunciado el concejal de Cáceres Tú Ildefonso Calvo quien también ha reprochado al Gobierno local que no recupere la gestión de este servicio. Desde Ciudadanos, su portavoz Cayetano Polo ha criticado que no se hayan redactado los pliegos para la nueva contrata y el concejal de Contratación, Valentín Pacheco, le ha respondido que se están mejorando las condiciones para ganar en la calidad del servicio, tanto en los aspectos económicos como de prestación de competencias.

En cuanto a la prórroga del contrato del servicio de conservación y gestión de instalaciones semafóricas, la sala de control de tráfico y el sistema de restricción de accesos a la ciudad de Cáceres, que presta la empresa SICE, las intervenciones han sido similares y el concejal de Cáceres Tú ha recalcado que "no hay ningún informe que avale que la gestión privada es mejor", y ha reiterado su petición de controlar las contratas para que cumplan sus contratos.

El PSOE, por su parte, ha recordado que la empresa SICE está inmersa en un proceso sancionador por parte del ayuntamiento por no haber cumplido otro contrato, en este caso el del alumbrado público. "Ahora le prorrogan éste y premian a los incumplidores", ha subrayado Licerán.

El último Pleno del año también ha aprobado varios expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar diversas facturas de las dos últimas décadas que ascienden a un total de 2.862.185 euros. En esta cantidad se incluye un importe de 1.010.470 euros que se deben pagar a la empresa Conyser de intereses de demora generados de deudas pendientes desde el año 2002 y hasta 2006.

La deuda total que se reconoce a Conyser es de 2.016.985 euros. Además, se ha aprobado el abono de 180.277 euros por el reformado del contrato de obras en el Mercado de Ronda del Carmen y otro pago de 4.599 euros para asistencia técnica.

OTRAS MOCIONES

También ha salido adelante por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista en la que pedía la convocatoria "urgente" del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo, "por ser el instrumento de planificación participada de la política municipal de cooperación, como política pública", ya que en esta legislatura aún no se ha convocado.

Desde Ciudadanos se ha presentado una moción para instar al Gobierno de España a la creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, ya que los límites y el alcance de esta profesión no están claros, lo que produce intrusismo y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección, así como las funciones asignadas a la misma. La propuesta también ha salido adelante por unanimidad.

TOMA DE POSESIÓN DE JOSÉ RAMÓN BELLO

Esta sesión plenaria, que ha reanudado las transmisiones por Internet, ha comenzado con la toma de posesión del nuevo concejal del PSOE José Ramón Bello, quien ha sustituido al edil Francisco Hurtado que ha dejado su acta para ocupar responsabilidades regionales en la recién creada Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

La siguiente en la lista socialista era Ana Garrido García que ha renunciado por motivos personales, lo que ha dado lugar a que ocupara el puesto del octavo concejal el siguiente en la lista, el arqueólogo José Ramón Bello, que este jueves ha jurado su cargo frente a la Constitución Española.

Consulta aquí más noticias de Cáceres.