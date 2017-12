Caballero afirma que el agua de Vigo es "potable al 100%" y tilda de "esperpéntico" que Soutomaior se oponga al trasvase

Así, en una rueda de prensa este miércoles, Caballero ha criticado que la Consellería de Sanidade "no se limita a decir si es potable" el agua y lo que da es una "opinión", al decir que los resultados de las analíticas del agua realizadas en el área de Vigo confirman que el hierro se ha reducido, aunque el agua sigue "sin reunir las condiciones que garanticen su calidad" en varios puntos.

Tal y como ha subrayado el regidor olívico, "en el decreto no se habla de niveles de calidad", y en todo caso ha defendido que "cuando en Eiras hay agua, es estupenda".

"El problema es que no hay agua porque Feijóo no resolvió el problema, ni con un trasvase de emergencia ni con una solución definitiva, eso sí, en A Coruña sí que lo hizo", ha censurado.

Además, ha considerado "patético" que la Xunta diga "que no tiene competencias sobre el agua: ¿Quién determina el caudal ecológico? ¿Quién está autorizado para hacer obras en ríos?", ha cuestionado, insistiendo en que si se hubiese rebajado el caudal ecológico cuando lo pidió "no hubiera pasado nada". "Pero no quisieron porque pretendían poner a Vigo en apuros, y no lo consiguieron", ha sellado.

OPOSICIÓN AL TRASVASE

En otro orden de asuntos, Caballero ha considerado "esperpéntico, ridículo, una parodia", que el pleno del Ayuntamiento de Soutomaior haya acordado oponerse al trasvase del río Verdugo al embalse de Eiras, una obra que tiene como fin "seguir dando agua en épocas de sequía".

"Me llama la atención que se oponga a un trasvase del que es uno de los destinatarios, ¿significa que renuncia al agua que recibe?", ha preguntado, a colación de lo que ha reclamado a los grupos municipales de Soutomaior que si tienen informes medioambientales de que la obra es perjudicial "los enseñen".

"Qué riguroso el pleno de Soutomaior", ha apuntado de forma irónica. El Ayuntamiento de Soutomaior aprobó en pleno su oposición al trasvase y ha convocado para este sábado una manifestación que saldrá a las 11,00 horas del muelle de Arcade.

Con ello se une al ayuntamiento de Ponte Caldelas, que mantiene que esta obra es "una barbaridad ambiental ni analizada ni estudiada" y ha reclamado el apoyo de otros ayuntamientos.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.