La apertura del nuevo hospital de Cáceres se mantiene para 2018 sin el traslado de la cirugía materno-infantil

La apertura de la primera fase del nuevo hospital de Cáceres, que contará con unas 200 camas, de las que 186 serán de cirugía, se mantiene para el segundo semestre de 2018 con el traslado de los servicios quirúrgicos y otras especialidades, si bien la cirugía materno-infantil permanecerá en el Hospital San Pedro de Alcántara.

De momento, las obras siguen su curso en esta infraestructura de siete plantes en la que se han invertido, hasta el momento, casi 60 millones de euros, y cuyo equipamiento comenzará en breve con una inversión de 13,5 millones de euros, según ha indicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que ha visitado el hospital este miércoles.

Vergeles ha recordado que el hospital comenzó a construirse en 2007 y que en 2012 se paralizaron las obras durante tres años hasta 2015 que fueron retomadas tras una resolución del contrato con la empresa encargada de la construcción y un proceso judicial.

En esta legislatura se han invertido unos 19 millones de euros y cuando abra sus puertas la primera fase, que supone más de 60 por ciento del total de la obra, se incorporarán los servicios quirúrgicos, laboratorio, anatomía patología, anestesia, reanimación y algún equipo de cuidados intensivos y un doble búnker para radioterapia que será el único servicio público de este tipo en la ciudad.

"No es un medio hospital", ha incidido Vergeles, que ha recordado que el plan funcional que se elaboró en el primer Gobierno de Fernández Vara, "se dejó en un cajón" cuando llegó el PP a la Junta de Extremadura y ahora se está actualizando este plan para adecuarlo a las necesidades sanitarias y "comenzar a trabajar en la segunda fase" para sacar a concurso el proyecto, por lo que el consejero ha desmentido que se vaya a abandonar el hospital".

Por el contrario, ha defendido que en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2018 y 2019 "habrá dotación para construir el nuevo hospital de Cáceres, independientemente de que sea primera o segunda fase", ha dicho. "Habrá presupuesto para construirlo, porque no lo vamos a dejar en ningún momento mientras nosotros gobernemos", ha incidido en declaraciones a los medios antes de la visita a las obras.

Unas obras que concluirán a mediados de 2018, fecha en la que comenzará el proceso de equipamiento y, en el segundo semestre se espera que esté abierto".

"Tenemos la intención de abrirlo, no porque seamos unos cabezones, sino porque hay motivos de peso para abrirlo", ha subrayado Vergeles.

RIESGO DE PERDER FONDOS EUROPEOS

El máximo responsable de la sanidad en la región ha recordado que si el hospital no se abre antes de 2019 se corre el riesgo de que no se puedan certificar algunos fondos europeos que se han empleado para su construcción. De hecho, el consejero ha calificado de "temeridad" el hecho de que el Gobierno anterior paralizase la obra ya que, "se puso en riesgo" esta certificación y ha provocado que ahora "la obra tenga que ir mucho más deprisa y salga muchísimo más cara", ha dicho. "Abrir el hospital no es una cabezonería, sino una necesidad", ha sentenciado.

Una vez abra la primera fase, el hospital Nuestra Señora de la Montaña echará el cierre ya que se desalojarán los servicios quirúrgicos del San Pedro de Alcántara y quedará espacio para trasladar la parte médica allí como son las consultas de alergología, la unidad de psiquiatría y geriatría que se trasladaría al San Pedro. Una vez acondicionado el edificio del hospital de la avenida de España, se devolvería a la Diputación de Cáceres, que es la administración propietaria del inmueble.

Respecto a los accesos al nuevo hospital, también "están solucionados" porque ya está el proyecto del vial principal y se trabaja en el vial secundario, del que ya se tiene el permiso del Ministerio de Fomento para actuar en él. "Está todo en marcha y todo está previsto para que en el segundo semestre del año 2018 podamos tener una fecha cierta de apertura de esta primera fase", insiste Vergeles en su comparecencia.

Respecto a la segunda fase el consejero garantiza que se hará una vez se adecue el plan funcional que se está actualizando. "Nos interesa que el hospital responda a las necesidades de salud de la ciudadanía y por eso ahora estamos con un plan funcional que data de antes de 2011 y que se está actualizando para convertirlo en un proyecto de obra", ha explicado.

Este plan funcional se está dando a conocer entre los servicios médicos del hospital y están realizando aportaciones. Con esas propuestas se elaborará uno nuevo que no tiene que tardar muchos meses para sacar a concurso cuanto antes el proyecto de obra de la segunda fase, por lo que se espera que el hospital esté concluido totalmente "como muy tarde", en 2020 ó 2021 y será un "hospital digno" para toda la provincia de Cáceres.

"Que estén absolutamente tranquilos porque se hará la segunda fase", ha concluido el consejero que ha estado acompañado en su visita por el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco; el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso; y el gerente del Área de Salud, Francisco José Calvo.

Consulta aquí más noticias de Cáceres.