Ponen pinchos en los árboles para que los pájaros no ensucien los coches de alta gama

"Nuestra guerra contra la vida salvaje: ¿ahora no permitimos que las aves descansen en los árboles?", es una de las quejas de los defensores ecologistas tras la medida de los vecinos de un barrio rico de Bristol de poner pinchos en los árboles para evitar que los pájaros ensucien los coches.

El barrio de Clifton ha amanecido con pinchos antiaves en los árboles, porque los habitantes consideran que la presencia de pájaros provoca daños en los vehículos de alta gama que suelen transitar o aparcar en la zona.

Esta es una medida que se suele usar para evitar, por ejemplo, la acumulación de palomas en los edificios o incluso que otras aves aniden en las chimeneas de las casas.

El partido verde ha querido mostrar sus quejas a través de las redes sociales y algunos vecinos han explicado que se trata de una manera de mantener el orden en el barrio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Bristol ha comunicado que no puede tomar ningún tipo de medidas porque se trata de una propiedad privada.

This is absolutely appalling. Trees made uninhabitable to birds – for the sake of car parking 😠 https://t.co/beuXUimZxQ