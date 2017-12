Más de 17.000 policías, entre ellos 12.321 mossos, velarán por la seguridad en los comicios del 21-D

Cada uno de los 2.680 locales electorales que permitirán el próximo jueves el voto en las elecciones autonómicas catalanas del 21-D estará vigilado por una patrulla policial de los Mossos d'Esquadra con presencia permanente en el colegio. Esta es una de las novedades en cuanto a incremento de seguridad de estas elecciones respecto a las últimas en Cataluña, del 27-S de 2015.

Más de 17.000 policías se desplegarán el próximo jueves por el territorio catalán con motivo de los comicios, siendo 12.321 de los agentes Mossos d'Esquadra. Estos serán 4.221 más que los 8.100 movilizados hace dos años.

Los mossos de servicio contarán con la colaboración sobre el terreno de 1.834 policías locales y 104 vigilantes de seguridad, sumando 14.259 agentes en total. Guardia Civil y Policía Nacional también estarán presentes en los centros de coordinación y desplegando efectivos fuera de los colegios propiamente o bien vigilando infraestructuras claves o edificios oficiales del Estado, completando así la cifra global de 17.000 agentes.

Se movilizarán en estas elecciones 4.221 mossos más en Cataluña que en las elecciones de 2015El dispositivo policial lo ha dado a conocer este miércoles desde el Pavelló 8 de Fira de Barcelona Gran Via, el mismo recinto desde el que se harán las comparecencias de los datos de participación de la jornada, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo y el secretario técnico del Ministerio de Interior, Antonio Puigserver.

Un total de 5.554.394 catalanes (3.981.177 en la circunscripción de Barcelona) están llamados a las urnas el próximo jueves, un 0,79% más que en los comicios del 27-S de 2015. De estos electores, 226.381 están inscritos en el censo de residentes en el extranjero (CERA) y 136.444 votarán por primera vez tras alcanzar la mayoría de edad.

Más voto desde el exterior y menos desde el resto del Estado

Las solicitudes para votar desde el exterior se han incrementado en un 81,53% respecto a las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, siendo este año 39.521. En cambio, el voto por correo desde otros lugares del Estado ha disminuido respecto a 2015 con 78.876 solicitudes respecto a las 107.421 del 27-S.

Apertura de los colegios a las 9 horas

Los 2.680 locales electorales ubicados en 947 municipios catalanes, con un total de 8.247 mesas electorales (5.885 en Barcelona, 825 en Girona, 534 en Lleida y 1.003 en Tarragona), abrirán sus puertas a las 9 horas. Las puertas cerrarán a las 20 horas.

El equipo humano que participará de los comicios asciende a 24.741 personas titulares y 49.482 suplentes así como 3.889 representantes de la administración. Por otro lado, estarán presentes apoderados e interventores de las formaciones políticas. Concurren a estas elecciones 38 candidaturas entre las cuatro demarcaciones, dos menos que en 2015. En Barcelona se han proclamado 9, en Girona 10, en Lleida otras 10 y 9 en Tarragona.

Las 9 candidaturas de Barcelona son: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Partit Popular (PP); Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA); Ciutadans (C's); Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-CatSí), Candidatura d'Unitat Popular (CUP); Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem); Junts per Catalunya (JuntsxCat); Recortes Cero-Grupo Verde y Per un Món Més Just.

El presupuesto destinado a la organización de la jornada asciende a los 25 millones de euros.

Neutralidad de símbolos partidistas en los colegios

Las personas con funciones asignadas en estos comicios en cada uno de los colegios electorales catalanes tendrán que mostrar una neutralidad en la exhibición de información o simbología con connotaciones "electoralistas o partidistas" ha explicado este miércoles el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pues así lo ha estipulado la Junta Electoral.

Esta obligación incluye el llevar visibles lazos amarillos por "su identificación con una opción política determinada", ha recordado Millo, quien sin embargo ha remarcado que esta medida no afecta en ningún caso a los votantes.







