Montse Balagué, abogada del caso: "Uber tendrá que ser ahora el dueño de las licencias"

La sentencia de la Justicia europea que da la razón al gremio del taxi en que Uber es una empresa de servicios de transporte —y no una mera intermediaria— ha colmado de satisfacción a unos trabajadores que llevan cuatro años denunciando la competencia desleal de la empresa tecnológica en los servicios de desplazamiento urbano.

Su dictamen podrá ser utilizado ahora por el juzgado de Barcelona que elevó una consulta a la Corte de Luxemburgo para dictar su propia sentencia a la denuncia que presentó la asociación EliteTaxi contra el servicio UberPop que se prestaba en la ciudad condal en el año 2014. La defensa de la asociación la ha llevado a cabo Montse Balagué, abogada especializada en derecho mercantil y del transporte en el bufete SBC Abogados.

P. Uber defiende que aquel UberPop ya no existe...

R. Es cierto que Uberpop ya no existe, pero no por decisión de Uber, porque no le interesase, o porque no fuera económicamente rentable para ellos... sino por la medida cautelar que le impuso un juzgado mercantil de Madrid que le ordenó cerrar su aplicación. Si la sentencia del TJUE hubiera sido a su favor, me gustaría ver si no se habrían vuelto a introducir aquí ese modelo, que es el que usan en Estados Unidos.

¿Y por qué iban a hacer eso?

Porque aquel modelo les salía más rentable que el UberX actual. Tan solo les hacía falta conectar a un particular, que ponía su propio coche y con cumplía ninguna de las normativas de transporte.

Uber nos dice que no influye en su operativa actual, la de UberX

Eso no es así. La sentencia no sólo establece que Uber es una empresa de transporte, sino que además es el proveedor del servicio. Ellos han defendido hasta ahora que no lo son, que quien presta el servicio es el conductor.

Montse Balagué (dcha) durante la rueda de prensa en la que valora la sentencia del TJUE. (EFE)

¿Y eso cómo les afecta en concreto?

Pues que a partir de ahora UberX deberá adquirir las licencias de transporte VTC a las que les obliga la ley. Y deberá tenerlas a su nombre, no al nombre de un conductor o de las empresas que hayan adquirido esas licencias.

Pues ellos dicen que MyTaxi o Hailo no necesitan licencia...

Es que esas dos aplicaciones no se dedican al transporte y no son los prestadores del servicio. En cambio, el TJUE sí dice claramente que Uber es quien presta y organiza los servicios de transporte... y no se trata de un simple intermediario.

Eso es un cambio profundo, ¿no?

La transcendencia es brutal. Uber deberá ser ahora quien responda del servicio frente al usuario al que presta el servicio. El Juzgado de Barcelona, en base a esta sentencia comunitaria, decidirá sobre el caso que estamos defendiendo para EliteTaxi. Y Uber deberá pensarse si quiere seguir trabajando como hasta ahora en Madrid [donde funciona ahora como UberX], con el coste que puede suponerle no cumplir la ley.