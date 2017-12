Martiño Noriega ve a Compostela Aberta "consolidada" y decidirá si se presenta de nuevo en verano de 2018

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha asegurado este miércoles que el espacio creado en torno a la candidatura Compostela Aberta -con la que fue elegido regidor- está "consolidada" y ha afirmado que su decisión sobre si se vuelve a presentar en 2019 la tomará en verano del año que viene.

A preguntas de los medios tras un desayuno informativo con todos los concejales del grupo de gobierno, en el que también ha hablado de los objetivos para el próximo 2018, Noriega ha admitido que "a nivel personal" ya trasladó a su grupo que hará la "reflexión" sobre su futuro el próximo verano, pero ha precisado que no está "en coordenadas preelectorales" todavía.

El regidor compostelano ha afirmado que "primero está la ciudad" y las "elecciones son secundarias", pero ha reivindicado que el espacio de Compostela Aberta está "consolidado" y "llegó para quedarse".

"Nosotros somos de no coger mucha carrerilla para no llegar cansados", ha bromeado, inicialmente, Martiño Noriega, quien ha incidido en que no se ha situado en este momento en el plano electoral, porque todo el equipo está "subsumido" en la acción de gobierno.

"A nivel personal haré mi valoración a lo largo del verano que viene y entendemos que ahora estamos en un momento muy importante para ejecutar muchas cosas. Y entendemos que ahora lo importante es la ciudad y las elecciones son secundarias; ya habrá tiempo de hablar de ellas, tanto de las disponibilidades personales como del propio espacio", ha manifestado el alcalde, quien en todo caso ha subrayado que "da la sensación de que el espacio Compostela Aberta llegó para quedarse".

OBJETIVOS 2018

El regidor compostelano ha manifestado que las expectativas para el próximo año "son muy buenas", porque están "lanzados muchos proyectos importantes de la ciudad". Así, ha asegurado que 2018 va a ser "un año importante en cuanto a obra pública para la ciudad".

Noriega ha augurado que se va a "recoger" lo sembrado en años anteriores y, en ese sentido, las expectativas "son positivas". "Lo social, lo cultural y la puesta verde de Compostela", objetivos concretos para "cerrar el relato" que se inició hace dos años y medio cuando Compostela Aberta llegó al Pazo de Raxoi.

QUE SE CUMPLAN LOS COMPROMISOS

Por otro lado, el alcalde de Santiago ha esperado que el próximo año se "cumplan los compromisos" con la ciudad, como son la rotonda de Conxo y la intermodal, peticiones que ha lanzado directamente al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien precisamente está este miércoles en la capital gallega.

La expectativa es que la primera fase -pasarela, estación de autobuses- esté lista antes del Año Santo. "Me conformo", dijo, con que se cumplan con los compromisos adquiridos y que están "consolidadas", aunque hay "más necesidades".

El alcalde compostelano, quien se quejó ante el Ministerio de Fomento porque inicialmente se programó el acto para este miércoles sin contar con el Ayuntamiento de la capital gallega, ha indicado que seguirán hablando con altos cargos y con el ministerio, aunque dudó de que el formato del acto de esta jornada dejase hueco a un encuentro con el titular del departamento para abordar los "compromisos" con la ciudad.

"Se mantiene un clima de colaboración muy positivo, especialmente con Adif", ha dicho Martiño Noriega, quien este mismo martes habló con el presidente del administrador de infraestructuras, según ha indicado en sus declaraciones a los medios.

Sobre los presupuestos, se sigue manteniendo el objetivo de, "una semana arriba, una semana abajo", y con el límite de la primera quincena de enero, contar con los presupuestos municipales aprobados.

