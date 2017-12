De qué hablan los candidatos a las elecciones catalanas

20 Minutos ha realizado cinco entrevistas a los cinco candidatos más representativos a las elecciones catalanas del 21-D. Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Ciutadans), Xavier García Albiol (PP), Xavier Doménech (Catalunya en Comú) y Carles Puigdemont (JxCat). Los cinco personajes responden a preguntas relacionadas con la actualidad, economía, aspectos sociales, luchas políticas, el futuro de Cataluña, etc.

Hemos contabilizado las palabras más repetidas en cada entrevista con el fin de analizar de un modo visual y directo qué nos dicen los cinco políticos (mostramos las 15 palabras más repetidas, no todas). En algunos casos, las palabras más repetidas son más obvias. Cataluña, catalanes, gobierno, 21-D..., ¿qué candidato no va a hablar de Cataluña? Pero en otros casos aparecen palabras que podrían reflejar algo más que su propio significado. Palabras pronunciadas en un contexto políticamente complejo. Y, en otras ocasiones, podemos sorprendernos con la poca aparición de ciertas palabras, algo así como 'qué palabras aparecen menos en las respuestas de los candidatos', que podrían hacernos pensar si existe un discurso calculado propio de la retórica política, si hay palabras que no debieran pronunciar (palabras tabú). Analicemos una a una las respuestas de los candidatos a la presidencia de la Generalitat (aquí puedes leer las cinco entrevistas completas):

Iceta lo tiene muy claro. Su discurso está centrado en los pactos y acuerdos entre los diferentes partidos políticos con el fin de devolver la estabilidad a Cataluña.

Inés Arrimadas utiliza un discurso más transversal, que incluye intenciones en diferentes ámbitos: política, educación, sanidad, economía, etc.

Albiol parece huir de cualquier tipo de enfrentamiento y se centra fundamentalmente en los catalanes, en la estabilidad de un gobierno del Partido Popular. Las respuestas en su entrevista son las propias del lenguaje político de un partido fuerte que se encamina a unas elecciones. Apenas hace referencia a otros partidos o políticos. ¿Un mini programa electoral?

Sin duda el más 'social' de todos. Núcleo importante en sus respuestas es Miquel Iceta, no parece estar muy contento con el candidato socialista.

Puigdemont parece que se ha quedado viviendo en lo sucedido semanas atrás. Arremete contra el artículo 155, contra Rajoy, los presos políticos en la cárcel. El candidato de JxCat continúa dando las mismas respuestas que comenzó a dar allá por octubre. Si ese discurso le valió, ¿por qué no mantenerlo?