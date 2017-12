Victoria para el taxi: el TJUE sentencia que Uber es un servicio de transporte y necesita licencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este miércoles que la plataforma electrónica Uber "no responde a la calificación de servicio de la sociedad de la información", sino a la de "servicio en el ámbito de los transportes" y, por lo tanto, se le puede exigir licencia.

Un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de serviciosEl fallo coincide con la visión previa expresada en mayo por el abogado general Maciej Szpunar al que se le asignó el caso de Uber, una compañía que presta, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, un servicio remunerado de puesta en contacto de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos.

La sentencia comunitaria era muy esperada por el servicio del taxi, que ha acusado desde el principio a esta empresa estadounidense de competencia desleal por camuflar bajo la etiqueta de "nueva economía colaborativa", un servicio de transporte regular que necesitaría la misma licencia que ellos, tal y como ha decidido ahora el TJUE.

La Corte de Luxemburgo responde así a la cuestión que le elevó un juzgado de Barcelona tras la denuncia interpuesta en 2014 por la asociación Élite Taxi de la ciudad condal. Este gremio acusaba a la compañía tecnológica de "prácticas engañosas y actos de competencia desleal" porque sus conductores, además de no ser profesionales, no poseían ni las licencias ni las autorizaciones previstas en el Reglamento del Taxi de Barcelona.

Crea y organiza una oferta de servicios de transporte urbano mediante herramientas informáticasEste miércoles, el Tribunal europeo ha dado la razón a esta asociación de más de 2.000 profesionales del taxi. Dice que, efectivamente, Uber "está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte" y que ha de calificarse en este ámbito. Es decir, debe disponer de una autorización administrativa, como el resto de taxistas.

"Un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios, así como del ámbito de la Directiva sobre el comercio electrónico", dice en concreto la sentencia, que insta ahora a España a regular las condiciones de prestación de este servicio respetando las normas de funcionamiento de la UE.

