Cristina Pedroche: "Ya no es solo comerse las uvas, ahora es también criticarme"

Cristina Pedroche, que volverá a presentar este año las Campanadas de Año Nuevo junto a Alberto Chicote en Antena 3, fue la invitada este martes en el programa El hormiguero, presentado por Pablo Motos en esa misma cadena, y habló, como no podía ser de otro modo, de su experiencia ante las cámaras en el momento de las doce uvas: "He construido un evento. Ya no es solo comerse las uvas, ahora es también criticarme, para bien o para mal", dijo.

Pedroche, de 29 años, acapara comentarios en los medios y en las redes sociales cada primero de enero desde que, hace tres años, luciera por primera vez un llamativo vestido semitransparente en las Campanadas de Nochevieja. La colaboradora del programa Zapeando no reveló aún detalles sobre el vestido que llevará esta vez, aunque sí afirmó que "no va a ser como voy hoy", en referencia al esmoquin que vestía este martes en la entrevista. "Da igual lo que haga, siempre hay sorpresa", añadió.

Preguntada por Motos sobre el motivo de que sus declaraciones sean a menudo motivo de polémica, Pedroche dijo que "me dan por todos lados. Un día me puse un vestido más clásico porque quería que se fijaran en mi pelo, y un titular dijo que sacaba a pasear mi lado menos sexy. Ser sexy es una actitud". "Los periodistas exageran mucho. Dicen que soy la mujer que se mete en los charcos, pero simplemente soy clara y transparente. Los periodistas también van a buscarte", sentenció.

Con respecto a su reciente debut como modelo de pasarela (el pasado mes de junio), la presentadora madrileña afirmó que "las pasarelas poco a poco van abriendo un hueco a medidas que no son perfectas". "De todos modos, estoy buenísima y me gusto muchísimo, aunque no tenga las medidas perfectas de una supermodelo", añadió.