The Chemical Brothers será el tercer cabeza de cartel del festival BBK Live

Los componentes de The Chemical Brothers. (Archivo)

El festival Bilbao BBK Live ha anunciado al grupo de música electrónica The Chemical Brothers, que se confirma como tercer cabeza de cartel del evento que se celebrará en julio de 2018, junto a los ya conocidos Gorillaz y The xx.

Al anuncio se suman también las nuevas presencias de Benjamine Clementine, Fischerspooner, James, Young Fathers, Jungle, Ana Curra, Cooper, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y Yonaka.

Lo más destacado es la presencia de Tom Rowlands y Ed Simons, The Chemical Brothers, que pueden presumir de ser los artífices del éxito masivo de la electrónica y revolucionarios del género, pero se han ganado la fama por la gran cantidad de éxitos de su repertorio ('Hey Boy Hey Girl, Galvanize, Block Rockin' Beats, Let Forever Be) y sobre todo por sus conciertos.

Los abonos para el festival, que se celebrará del 12 al 14 de julio en Bilbao, ya están disponibles a un precio especial de 135 euros.