El ministro de Fomento presenta en Santiago la intermodal en medio de la polémica por la suba de peajes de la AP-9

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentará este miércoles en Santiago el proyecto de nueva estación intermodal de la capital gallega, después de que el Ejecutivo autonómico le diese luz verde en octubre con el fin de licitar la primera fase de las obras antes de que finalice el año.

Esta primera fase, que incluye la estación de autobuses y la pasarela peatonal de conexión, consta de un presupuesto de 11 millones de euros, en el marco de una inversión total de 41,7 millones. Al margen de este proyecto por el que se convoca el acto formal, en Santiago están también en su punto final las obras de ampliación de la Autopista del Atlántico (AP-9), con Fomento como titular de la infraestructura.

Y es que, además, la visita del ministro de Fomento a Galicia se produce en medio de una polémica activada en las últimas semanas a raíz de que se confirmase que los peajes de la AP-9 subirán casi un 4 por ciento en 2018.

Pero también la polémica se produce por el momento y las condiciones de la presentación de la estación intermodal, ya que el alcalde de la capital gallega, Martiño Noriega, ha expresado su "malestar" a través de la Delegación del Gobierno por no haber sido invitado ni a organizar ni a participar en este acto, al margen de que considera que es precipitado porque se acaba de aprobar el proyecto.

En cuanto a la subida del peaje, el incremento está condicionado a que finalicen las obras de ampliación del Puente de Rande. Al respecto, el presidente de Itinere -grupo al que pertenece Audasa-, Pedro Pérez, garantizó "totalmente" este lunes que el puente estará abierto el 1 de enero, si bien subrayó que "la inauguración" depende de Fomento como titular de la infraestructura.

Cuestionado acerca de si se retrasará la apertura del puente por los incidentes ocurridos en los últimos días -un operario resultó herido en Rande y se rompió un tirante de uno de los nuevos viales del puente-, Pérez respondió tajantemente que "no". Sí se retrasó la prueba de carga -por la que se colocarán "80 camiones en cada nuevo tramo" del puente"-, inicialmente prevista para este lunes.

COINCIDIRÁ CON FEIJÓO

En el acto De la Serna coincidirá con el jefe del Ejecutivo gallego Alberto Núñez Feijóo, a quien los grupos de la oposición afean su "irrelevancia política" por cuestiones como la negativa del Gobierno a que se debata en el Congreso el traspaso a Galicia de la AP-9, unas críticas que se han endurecido tras la confirmación del alza de los peajes.

Aunque no hay una reunión formal y pública prevista entre Feijóo y De la Serna, ambos dirigentes estarán juntos y aprovecharán para hablar y abordar asuntos de interés para la Comunidad gallega.

Frente a los ataques de sus rivales políticos por el trato del ministro a Galicia, los populares se aferran a la comisión de seguimiento articulada para la gestión "conjunta" de la AP-9 y a la asunción por parte del Gobierno del coste de la bonificación de los peajes de Rande y A Barcala.

PROYECTO DE LA INTERMODAL

En lo que respecta a la intermodal compostelana, en esta primera etapa se construirá una nueva pasarela para garantizar el tránsito de los usuarios entre la Rúa Clara Campoamor y la estación de ferrocarril con la estación de autobuses, además de mejorar la conexión transversal entre los barrios de la ciudad.

La aprobación de la segunda fase del proyecto integrado, que contempla la ejecución de la nueva estación de ferrocarril, está desarrollado en el nivel de anteproyecto.

Según el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, el Ministerio y la Xunta, le corresponde a la Administración local el diseño de la ejecución de los accesos necesarios para garantizar la plena operatividad de la nueva estación de autobuses intermodal. De hecho, el Consistorio tiene reservados para los presupuestos del año que viene 240.600 euros en concepto de inversiones (transferencias a cuenta) para cumplir con la parte municipal.

MALESTAR DEL ALCALDE

En respuesta a los medios este martes, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha manifestado que llegó al Ayuntamiento "una invitación genérica" a primera hora de la tarde de este lunes "anunciando la presencia del ministro". Así, ha expresado su "malestar" porque llevan dos años trabajando en el proyecto de la intermodal con un convenio acordado entre las tres administraciones y entienden que "cualquier acto de esta naturaleza tiene que ser mínimamente hablado y acordado, no unidireccional".

Asimismo, ha criticado que, si bien la idea es licitar la primera fase de la intermodal a principios de año, la redacción del proyecto en su totalidad "aún se adjudicó hace unos meses y ahora se está firmando el contrato", por lo que "difícilmente se puede presentar el proyecto global, porque todavía se está firmando".

Noriega también ha manifestado sus críticas porque, a su juicio, es necesario el "respeto institucional en base a la colaboración". "Y no entendemos que puedan ser hechas (este tipo de cuestiones) por colores políticos. Demandamos un espacio de colaboración en un proyecto que estaba encaminado y en que hay acuerdo; no se entienden este tipo de acciones", ha censurado el regidor compostelano, quien ha enfatizado que no se trata de una "cuestión personal", sino de "lealtad institucional" y de respeto a la ciudadanía.

Martiño Noriega ha indicado que este malestar fue trasladado al delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, quien justificó públicamente al Ejecutivo central pero quien, según el alcalde, le "notificó" al jefe de gabinete del ministro la situación y enseguida se pusieron en contacto.

"La gente pasamos por las instituciones y las instituciones quedan", ha advertido Noriega, quien considera que ha sido una práctica "torpe" y quien se ha mostrado "sorprendido" de que proceda de alguien que ha sido presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

El delegado del Gobierno en Galicia aseguró, en declaraciones públicas que, "como en todos los actos que se hacen, se prepara el acto y cuando está preparado se invita a la administración autonómica y al ayuntamiento". En este caso, las invitaciones sólo habían llegado (antes de las quejas) a los grupos municipales, no a Alcaldía directamente.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.