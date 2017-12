Doble lucha a un día para el 21-D: Junqueras contra Puigdemont y Arrimadas frente a Iceta

A 24 horas para las elecciones catalanas, los dos candidatos con más opciones de liderar a los independentistas han elevado el tono, y se han recrudecido también los ataques entre Ciudadanos y PSC, las fuerzas constitucionalistas mejor situadas de cara al 21D, junto a un PP rezagado en las encuestas. En la campaña concluye por tanto con un doble duelo entre Junqueras y Puigdemont y entre Arrimadas e Iceta, mientras comunes, PP y CUP intentan salvar los muebles y condicionar la formación del futuro Govern.

Pese al apagón de las encuestas –no se pueden publicar, por ley, desde el viernes–, ERC mantiene la condición de favorita en el campo independentista. Pero Junts per Catalunya le ha recortado terreno de forma considerable en las últimas semanas, y ahora ambas pugnan por imponer su relato y su candidato a la Presidencia de la Generalitat: Oriol Junqueras, desde prisión, reivindica su derecho a ser investido, y Carles Puigdemont, desde Bruselas, clama por la "restauración" de su Govern.

Este lunes, el exvicepresident Junqueras abrió fuego al afirmar en RAC1 que está encarcelado porque "da la cara". "Porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad", agregó Junqueras en una velada referencia a la huida de Puigdemont a Bruselas, a quien advirtió: "Estoy seguro de que formaremos Govern. Estoy seguro de que yo mismo, si el Parlament lo decide, tendré la oportunidad de presidirlo".

Los republicanos quieren liderar el Govern y disponen de un informe jurídico que avala la posibilidad de investir a Junqueras incluso si sigue entre rejas. Para dar máxima visibilidad a su candidato y contrarrestar la pujanza de Puigdemont, ERC cerró campaña este martes con la presencia ante la prisión de Estremera de los números 2, 3 y 4 de su lista, Marta Rovira, Raül Romeva y Carme Forcadell; y con otro acto en Sant Vicenç del Horts (Barcelona), localidad donde vive Junqueras.

Puigdemont se reivindica

Pero Puigdemont no da su brazo a torcer, sigue presentándose como el president legítimo de la Generalitat e insiste en retornar a la Presidencia tras las elecciones. En una entrevista publicada este martes en 20minutos, Puigdemont advirtió de que su candidatura es la "del presidente de la Generalitat, fuese quien fuese". "Defendemos que quien debe quitar o poner presidentes es el pueblo catalán y el Parlament (...), me ha cesado Rajoy con el 155 y esto no lo aceptamos", agregó.

Poco después, en una entrevista con Catalunya Ràdio, replicó a Junqueras que está en Bélgica "por lo mismo" que él: "Porque no nos escondemos, somos consecuentes y porque la voluntad de los catalanes de las elecciones de 2015 es un mandato que consideramos válido (...). Yo soy el presidente de la Generalitat, que ha sido ilegalmente cesado, y no lo acepto. Tenía que garantizar la continuidad de la Presidencia de la Generalitat para que siga teniendo voz", agregó.

El president cesado pidió a los catalanes que "no legalicen con su voto" la "decapitación de la Presidencia de la Generalitat", mismo argumento que el exconseller Turull empleó en el debate del martes el TV3, donde aseveró que el 21-D está en juego "que entre por la puerta del Palau de la Generalitat el 130º presidente [Carles Puigdemont] o un presidente 155", en referencia al artículo de la Constitución. Es decir, que investir a cualquiera que no sea Puigdemont sería dar por bueno el 155.

Cs siembra la sospecha sobre el PSC

Si enconada es la batalla entre los independentistas, no menos dura es la lucha voto a voto entre Ciudadanos y PSC. El partido naranja apuesta por encabezar un Govern constitucionalista con el apoyo de PSC, PP y la abstención de Catalunya en Comú-Podem si fuera necesaria –como pronostican las encuestas–. A cambio, Cs ofrece a la lista de Domènech destinar "el dinero del procés" a "política sociales". Sin embargo, tanto los socialistas como los comunes rechazan esta vía.

En los últimos días, Ciudadanos se ha centrado en sembrar sospechas sobre los pactos postelectorales que podría cerrar el PSC y, en concreto, sobre la posibilidad de que Iceta pactase un tripartito con ERC y Catalunya en Comú-Podem. Este lunes, el partido naranja difundió una imagen de campaña en la que advertía de que votar al PSC podría tener "efectivos secundarios" como "provocar tripartitos" y "contraindicaciones" como "indultos políticos" a independentistas.

En esa misma línea, Arrimadas denunció este martes en Onda Cero que "Iceta se ha pasado toda la campaña vetando a Ciudadanos y solamente en el sí a ser él president a toda costa", y añadió en un acto que "ganar las elecciones lanazaría un mensaje al mundo de que aquí nunca ha habido una mayoría independentista". También Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha acusado a Iceta de intentar formar "tripartitos" como argumento para pedir una "victoria clara" de su partido.

Iceta juega a ser el menos rechazado

El socialista, sin embargo, no se da por vencido. Su baza es la de ser quien menos rechazo genere entre el resto de partidos. Este martes, en un desayuno organizado por Primera Plana-El Periódico de Catalunya, afirmó que se "muere de ganas" de ser president y explicó que aspira a ser investido con los votos de Cs, PSC, PP y los comunes. Después, según ha explicado en la campaña, quiere gobernar en solitario, con independientes y geometría variable en el Parlament.

Iceta ha rechazado que vaya a pactar con ERC, pero este martes también se opuso a un pacto entre PP, Cs y PSC para hacer presidenta a Arrimadas, porque "los números no dan" y porque "no responde a la transversalidad del país". Además, insiste en que Ciudadanos carece de soluciones para la fractura social, más allá de oponerse a la independencia. "Solo veo tres opciones: un presidente independentista, Iceta presidente o repetir elecciones, y de esto último no quiero ni oír hablar", zanjó.

Ferraz comparte ese cálculo y cree que los vetos cruzados podrían acabar llevando a Iceta al Palau de la Generalitat. Eso sí, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisó este martes de que "si hay una mayoría parlamentaria alternativa al independentismo", será "obligado" llegar a un "acuerdo" para que haya "un Gobierno diferente en Cataluña". Los socialistas confían en ganar terreno con respecto a 2015 y recortar toda la disposición posible con Ciudadanos.

Comunes, PP y CUP buscan su hueco

¿Y el resto? Catalunya en Comú-Podem, PP y las CUP buscan su hueco en un escenario endiablado, de máxima fragmentación, y en el que los sondeos no les sonríen: la mayoría pronostican que perderán votos y escaños con respecto a 2015. Sin embargo, podrían resultar determinantes para la formación de un Govern.

Los comunes apuestan por el tripartito de izquierdas (ERC-PSC-comunes) centrado en políticas sociales y que no avance hacia la independencia. La candidatura de Xavi Domènech, apoyada por Podemos, ICV, EUiA y Catalunya en Comú, asegura que no sumará sus votos a ninguno de los dos bloques y que tampoco se abstendrá ante ellos. En una entrevista en 20minutos, Domènech reivindicó el tripartito como la "única alternativa a seguir con gobiernos de Puigdemont".

El PP, mientras tanto, pide el voto como premio a la aplicación del 155 y a la acción del Gobierno central de Rajoy, aunque asume que muchos de sus apoyos de 2015 acabarán en las filas de Ciudadanos. Eso sí, fuentes de la dirección nacional del PP que cita EFE reconocen ver más probable una futura Generalitat presidida por Iceta que por Arrimadas por el menor rechazo que éste genera entre los comunes, y creen que el partido naranja tendrá que aceptar darle el Govern al PSC.

Las CUP, por último, han evitado el compromiso de "restituir" a Puigdemont e investirán al Govern "más adecuado" para avanzar en la República catalana. Los antisistema rechazan el diálogo con el Estado y exigen no alargar el procés negociando con el Gobierno central. También piden que el futuro Ejecutivo catalán ponga el acento en las políticas sociales, y han llegado a sugerir un pacto ERC-CUP-comunes, siempre que estos últimos aceptasen caminar hacia la independencia.