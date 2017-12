Manuela Carmena, sobre el cese de Carlos Sánchez Mato: "Era absolutamente necesario"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que hará cambios, pero sin más bajas, en el Gobierno municipal y ha defendido con firmeza el cese de Carlos Sánchez Mato como concejal de Economía y Hacienda tras su negativa a apoyar el Plan Económico y Financiero 17/18 (PEF) que él mismo había firmado y que suponía el desbloqueo de la tutela económica del Ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda por incumplir la "regla del gasto" que impide a los municipios con deuda financiar determinadas inversiones.

"Era absolutamente necesario y coyuntural", ha explicado Carmena en declaraciones a la Cadena Ser. "El PEF ya estaba preparado, el pleno convocado y en el último momento él (Carlos Sánchez Mato) dijo que no lo iba a defender, es más que se iba a ausentar. Era necesario que hubiera un nuevo delegado de Hacienda. Si no hay delegado de Hacienda no se podía defender, ni aprobar. No podíamos jugarnos el conseguir lo que hemos conseguido gracias a su aprobación, que es que hoy mismo el Ministerio de Hacienda nos libere de una tutela extraordinaria y se desbloqueen las obras que están paralizadas".

Se han ido consolidadondo sensibilidades en torno a estructuras y eso es algo que hay que corregir Carmena ha defendido que con la aprobación del PEF, que supone un ajuste de recortes en los presupuestos de 2017 y 2018, se podrá volver a disponer de 300 millones para obras tales como "arreglar techos de colegios o poner la calefacción en centros de mayores", unas obras paralizadas por el Ministerio de Hacienda, después de sus desacuerdos sobre la regla de gasto de Montoro para contener las cuentas de las administraciones públicas.

Sin embargo, Carmena ha asegurado que los recortes a los que les obliga el Ministerio de Hacienda no condicionarán la gestión municipal y que se usarán "remanentes" para financiar las "prestaciones, subvenciones e inversiones" previstas.

La alcaldesa se ha mostrado crítica con la vigencia de la "regla de gasto" de Montoro, pero ha definido que es el Parlamento nacional el lugar para protestarla. Ha considerado "un avance" que ya esté propuesta su modificación porque constriñe la utilización de los ingresos que los ciudadanos dan para mejoras. "Pudo tener su explicación cuando los Ayuntamientos no eran capaces de pagara a los proveedores, pero ahora no la tiene".

No hay ningún partido político que pueda imponer sus decisiones en el Ayuntamiento Con el cese de Carlos Sánchez Mato se ha reavivado la crisis interna, de facciones, que el Ayuntamiento arrastra desde la fundación de Ahora Madrid. Varios concejales de la corriente Madrid 129 (en la que se enmarcan Mayer, Barbero o Zapata) anunciaron el lunes que se pensarían su dimisión tras la decisión de Carmena de prescindir del edil de Economía y Hacienda. A este respecto, Carmena ha reconocido que entra en sus planes una reorganización de su equipo, sin que ello suponga más ceses, porque el nuevo concejal de Hacienda, Jorge García Castaño, tenía además encomendados dos distritos, Chamberí y Centro, mientras que Sánchez Mato solo tiene Vicálvaro.

Carmena ha explicado que sigue contando con Sánchez Mato en su Gobierno, y ha anunciado que con su ceses ha pretendido dejar claro que el Ayuntamiento no es un gobierno de coalición de partidos en el que uno, en referencia a IU, puede imponer sus decisiones. "Trataremos de reorganizar, de repensar. Vuelvo a insistir en que no somos un gobierno de coalición. Se han ido consolidadondo sensibilidades en torno a estructuras y eso es algo que hay que corregir. Tiene que quedar claro que no hay ningún partido político que pueda imponer sus decisiones en el Ayuntamiento".

Tampoco esta vez la alcaldesa ha querido pronunciarse sobre sus planes de futuro respecto a encabezar una candidatura municipal en 2019. "Me he dado cuenta de que no debo hablar del futuro. Antes daba opiniones y me di cuenta de que estar hablando del futuro hace que se nos olvide que lo importante es el presente", ha respondido.

