Carmena: "Esta candidatura ha sido siempre vecinal. Voy a hacer que se despolitice"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha justificado el cese este lunes de Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda en que no puede "permitir que el concejal de Hacienda no apoye la propuesta que el mismo había dirigido al Pleno", la del plan económico financiero 2017-2018.

"El motivo ya tendré ocasión de dárselo con más detalle", ha agregado la regidora de la capital al inicio del Pleno extraordinario que ha votado a favor de este plan para cumplir con el Ministerio de Hacienda y que según Carmena tiene la "concurrencia" del departamento de Cristóbal Montoro.

Aprobar el Plan Económico Financiero (PEF), ha asegurado la alcaldesa, permite "volver a la normalidad del Ayuntamiento dejando atrás medidas tutoriales de carácter extraordinario" y posibilitará asimismo "volver a poner en marcha obras" paralizadas por lasuspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 274 millones de inversiones financiadas con remanente de tesorería.

En rueda de prensa posterior al pleno municipal, Carmena ha achacado la crisis en el equipo de Gobierno en la injerencia de partidos, como IU, en las decisiones municipales, después de que su edil de Hacienda siguiera las directrices de su formación y rechazara apoyar el mismo PEF que él había elevado a pleno.

"Esta candidatura siempre se definió como vecinal, no como un gobierno en coalición", ha asegurado Carmena, "y voy a hacer que se despolitice de nuevo". La alcaldesa, que no se ha planteado en ningún caso su continuidad con esta crisis, ha lamentado que una formación como IU, "que no formó parte de la candidatura", intentar condicionar una decisión municipal.

Respecto a la posible dimisión de los ediles Mayer, Barbero y Zapata por el cese de Sánchez Mato, la alcaldesa ha asegurado que lo que estos le han transmitido es que "quieren tener más participación" pero no que se quieran ir del Gobierno municipal. Tampoco ha previsto sanción alguna para el teniente alcalde Mauricio Valiente, que como miembro de IU, al igual que Sánchez Mato, también se ausentó de la votación del PEF.

El PEF normalizará la situación del Ayuntamiento

El Gobierno de Ahora Madrid espera a partir de ahora que el Gobierno de Mariano Rajoy retire su recurso contra las inversiones municipales y a cambio, retirará su denuncia contra la interpretación de la regla de gasto hecha por Hacienda, según ha anunciado en Pleno.

El PEF ha salido adelante gracias al voto a favor del PP, que permitirá su validación aunque se hayan descolgado del voto de Ahora Madrid seis de sus ediles; además el PSOE-M se ha abstenido y Ciudadanos ha votado en contra.

Carmena ha fundamentado en la "trascendencia tan importante para la normalización de vida del Ayuntamiento" y para el "compromiso del programa de Gobierno" la decisión de cesar al delegado y nombrar a Jorge García Castaño en su lugar, que ha calificado de "tan precipitada como necesaria" ante la mirada de Sánchez Mato, presente en el Pleno de Cibeles.

Por su parte, el que ya es el nuevo delegado de Economía y Hacienda de la capital, García Castaño, ha defendido que con el nuevo PEF, se levantará el límite a "inversiones fundamentales", se devolverá el debate a la "arena política" evitando así un "exceso de judicialización de la vida pública".

Si no se consigue "un cambio sustancial" en el uso de las inversiones financieramente sostenible, las que se soportan en el remanente de tesorería, se negociarán inversiones "concretas una a una con cargo al remanente de 2017", ha añadido García Castaño.

Además, ha vinculado la baja ejecución presupuestaria del que les acusa la oposición con los incumplimientos con Hacienda; "Si ejecutamos más igual nos meten en la cárcel según están las cosas, porque hemos presentado un PEF con más de lo que se podía invertir", ha asegurado.

En la "discusión legítima sobre las políticas de ajuste y sobre la regla de gasto" que se mantiene con Hacienda, la capital cuenta, ha dicho el edil, con el apoyo "de una mayoría social institucional y con una mayoría parlamentaria", la del Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado tramitar una ley para flexibilizar la regla de gasto en consistorios con cuentas saneadas.

"No renunciamos al debate político y a la movilización social, al contrario, vamos a seguir movilizando socialmente para conseguir modificar leyes que encorsetan las políticas municipales", ha añadido García Castaño, que ha reconocido que es "frustrante" que un "marco legislativo injusto" bloquee políticas para salir antes de la crisis.

Por su parte Marta Higueras, teniente alcalde y concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, ha manifestado estar "en total desacuerdo con la regla de gasto", pero ha considerado que el PEF no va a afectar a ningún usuario actual ni potencial de los servicios sociales de la ciudad de Madrid. "Quiero reiterar que ese plan va a permitir volver a empezar obras paralizadas en techos de colegios, vía pública, accesibilidad o calderas en centros de mayores".

