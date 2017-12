La CUP contesta a Albiol que le preocupa más "acabar" con el 155 que superar al PP

Ha contestado así durante un mitin en Tarragona a las afirmaciones de Albiol, que había advertido de que sería inadmisible que el PP, el partido "que ha aplicado el 155, que ha devuelto la normalidad, aparezca por detrás de la CUP" estos comicios.

Aragonés ha dicho que la posición en que queda un partido la decide el pueblo catalán: "Como CUP no nos preocupa demasiado si somos una fuerza que queda por delante o detrás del PP. Lo que nos preocupa es que el pueblo de Catalunya sea capaz de acabar con lo que supone el artículo 155".

El número 3 por Barcelona ha remarcado que la CUP quiere implementar una república catalana y unos decretos sociales de la dignidad, y ha criticado que el resto de partidos "no están hablando" de propuestas para salir de la crisis.

Ha sostenido que no existe liberación nacional sin liberación social y ha afirmado que no son posibles políticas sociales avanzadas en un marco autonómica: "No venimos a gestionar migas del Estado, sino a hacer migas el Estado".

