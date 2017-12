Los analistas del vídeo viral sobre hipotecas aseguran que no habían consumido sustancias

Silvia Charro y Simón Pérez, los protagonistas del vídeo viral que analiza el mercado de las hipotecas, han asegurado este viernes en el programa de Antena 3 Espejo Público que no habían consumido drogas ni alguna otra sustancia tóxica y han atribuido su peculiar comportamiento a los nervios, la ansiedad y las ganas de hacer "divertido" su mensaje.

Charro y Pérez protagonizan el vídeo de Periodista Digital que ha despertado burlas por la forma en que se expresan. Un médico forense ha afirmado en el programa de Susana Griso que "ese comportamiento sólo es atribuible al consumo de ciertas sustancias".

Los analistas han rechazado ese extremo y han atribuido su comportamiento ante las cámaras a los nervios o un trastorno de ansiedad, según informa el diario La Vanguardia. Tambien al deseo de hacer el vídeo "más divertido".

Algunos de los tertulianos de Griso les han dicho que era evidente que habían consumido algo, mientras que otros no han visto diferencia entre su forma de expresarse en el vídeo y en el programa.

"Fingimos una conducta agresiva, impulsiva, inmoral, materialista, avara. Estábamos sobreactuando", ha afirmado Pérez. "¿Usted ha visto El Lobo de Wall Street? Pues ya está".

Por su parte, Charro ha dicho sentirse "acusada" ante las constantes alusiones del médico a su "actitud corporal" durante el vídeo. "¿Tengo que ahora demostrar que no me había tomado nada? Yo quiero montar una empresa desde cero, sin financiación alguna y pensaba que este vídeo viral me podía ayudar", ha asegurado antes de insistir que tiene TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). "Por eso me comporto así".