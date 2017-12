Detenida una mujer de 93 años por no pagar el alquiler

Una mujer de 93 años de edad, Juanita Fitzgerald, fue detenida el pasado martes en Eustis, Florida, por negarse a desalojar la casa donde vivía en un complejo residencial para mayores y tras llevar varios meses sin pagar el alquiler.

"A no ser que me saquéis vosotros, no pienso ir a ningún lado", dijo la mujer a los agentes que llegaron para desalojarla, informa el Miami Herald. Según este rotativo, la mujer llegó a echarse al suelo y a quitarle las gafas a uno de los agentes, que finalmente pudieron sacarla del edificio.

La mujer dejó de pagar sus mensualidades, al parecer porque creía a morir pronto, según una trabajadora del complejo donde vivía. El juez, tras tomarle declaración, la dejó en libertad con cargos. Juanita Fitzgerald ha rechazado ya la ayuda de al menos once organizaciones públicas y privadas que se han ofrecido a echarle una mano.