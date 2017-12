El PP pedirá a la concesionaria los análisis de calidad del agua, ya que Caballero no quiere "enseñarlos a los vigueses"

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha confirmado este viernes que pedirá "directamente" a la concesionaria del agua, Aqualia, que le facilite las analíticas realizadas en la traída para conocer el nivel de calidad en el suministro, ya que el gobierno de Abel Caballero, pese a las peticiones realizadas, todavía no les ha entregado "ni un solo informe".

Así lo ha avanzado la portavoz del grupo, Elena Muñoz, quien ha subrayado que los 'populares' están "preocupados" por la situación del agua en la ciudad, al igual que los ciudadanos, y ha criticado que el gobierno local no les aporte la información solicitada.

Según ha incidido, el PP quiere conocer esos datos de los técnicos de Aqualia, porque "la palabra del alcalde es papel mojado" y, pese a su insistencia en que no hay problemas de potabilidad y que no le preocupa la calidad del agua, "no ha aportado un solo documento" que avale esas afirmaciones.

Además, Muñoz ha señalado que también pedirá al gobierno municipal los análisis que realiza el laboratorio municipal de las fuentes de la ciudad. "Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos que estar pidiendo algo tan lógico, los controles de un bien básico, (*) porque el alcalde no deja hablar a los técnicos a través de los informes y enseñarlos a todos los vigueses", ha lamentado.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una entrevista en la Televisión de Galicia, también se ha referido a la calidad del agua en la ciudad olívica, y ha recordado que "cada uno tiene que cumplir sus competencias y obligaciones".

Según ha apuntado, la administración está realizando análisis en la traída y ha constatado que el agua de la ciudad "está en los límites de dejar de ser potable, es potable pero de muy mala calidad". Rueda ha añadido que el gobierno municipal está informado de la situación para que tome medidas, al tiempo que ha lamentado que Caballero cuestione el trabajo de los técnicos de Saúde Pública.

"No entendemos cómo se puede poner en duda el trabajo de técnicos absolutamente profesionales, independientes y objetivos. Pido seriedad, que mejore el agua y dejemos las discusiones políticas", ha afirmado.

Finalmente, ha subrayado que "a la gente le interesa saber la calidad del agua que bebe, que utiliza y qué van a hacer los responsables de mejorar la calidad del agua". "Vigo tiene un problema de potabilización, tiene que mejorar su potabilizadora y eso corresponde al Ayuntamiento, le pedimos que lo haga cuanto antes", ha reclamado.

"TODOS LOS DÍAS"

Por su parte, el alcalde olívico, Abel Caballero, cuestionado acerca de las acusaciones del grupo municipal del PP, ha asegurado que la Xunta recibe "todos los días" los análisis de la concesionaria y que, por tanto, no se oculta esa información.

"A quién le importa lo que diga el PP, normalmente miente, engaña", ha afirmado, y ha advertido al grupo 'popular' de que, en las próximas municipales, "no van a sacar ni un concejal", comportándose de forma "dócil y atacando Vigo por orden de Feijóo".

